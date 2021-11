“Momo e la città senza nome” debutta a Roma

Lo spettacolo “Momo e la città senza nome” scritto e diretto da Giulia Bartolini in scena dal 30 novembre al 5 dicembre al Teatro Le Maschere

Debutta in prima assoluta a Roma, dal 30 novembre al 5 dicembre al Teatro Le Maschere, e poi dal 9 al 14 dicembre al Teatro Tor Bella Monaca, MOMO E LA CITTA’ SENZA NOME, spettacolo scritto e diretto da Giulia Bartolini, ispirato a MOMO di M. Ende.

Momo nel 2150 aveva 10 anni, una migliore amica, una prima cotta, dei nemici, una guida, una guerra da vincere e un destino da portare a compimento per restituire il tempo agli uomini.

20 anni dopo, in un futuro distopico, dopo la vittoria, ormai trentenne, Momo, ex bambina prodigio, già disillusa, si presenta alla Città senza Nome, una clinica in cui tutto è possibile, anche ripercorrere il proprio passato… è così che Momo, ormai donna, ci porta nella sua infanzia, in mezzo agli uomini grigi, mostri sotto il letto del suo passato, è così che ci rivela chi era e chi è diventata, in un viaggio di ricordi che riaffiorano ormai spezzati, schiacciati da un presente troppo adulto, tra sorrisi e malinconia.

“Come si ferma il tempo? Cosa significa avere 10 anni? E dopo che cosa succede?

Dopo l’infanzia, dopo le belle giornate, dopo l’innocenza, dopo la vittoria?

Con qualche sedia e sei attori, passiamo attraverso l’infanzia e arriviamo all’età adulta, creando un quadro dopo l’altro: come cambia un’amicizia, cosa diventa una relazione, il gioco dove finisce? il male in cosa si trasforma? _ annota Giulia Bartolini. “Ripercorriamo, attraverso una regia quasi essenziale, le tappe della vita d’ una giovane donna, in una commedia dai toni amari, che sa di cose perse e di parole taciute, di ricordi sbiaditi e speranze sopravvissute.”

Uno spettacolo dolce e crudo allo stesso tempo, leggero e insinuante, che, ripercorrendo il romanzo di M. Ende, parla di ciò che siamo e di ciò che siamo stati, in un loop temporale che conduce avanti e indietro per capire quanto di noi ci sia in ogni attimo.

INFO:

MOMO E LA CITTA’ SENZA NOME

Dal 30 novembre al 5 dicembre al Teatro Le Maschere- Via Aurelio Saliceti,3

Dal Martedì al sabato ore 21- domenica ore 19

Biglietti: 12 euro

Per info e prenotazioni: tel 06 58330817- 331 7642221 [email protected]

Dal 9 al 14 dicembre ore 21 Teatro Tor Bella Monaca-Via Bruno Cirino

Biglietti: intero 12 euro; ridotto 10 euro

Info: [email protected]