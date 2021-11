Johnson & Johnson si scorpora in due società

Johnson & Johnson ha annunciato la divisione in due società: separerà il business farmaceutico dalla sua divisione di salute dei consumatori

Johnson & Johnson ha annunciato i piani per dividersi in due società, separando il suo business farmaceutico e dei dispositivi medici dalla sua divisione di salute dei consumatori. L’amministratore delegato Alex Gorsky ha indicato che l’azienda scorporerà la sua unità di salute dei consumatori in 18-24 mesi, notando che le cause legali statunitensi sulla sicurezza del suo borotalco non hanno giocato un ruolo nella decisione. Alla diffusione della notizia, le azioni di J&J hanno guadagnato il 4,3 per cento a 170,01 dollari nel trading pre-mercato a New York

“Il miglior percorso per assicurare una crescita sostenibile a lungo termine e soddisfare meglio le richieste dei pazienti e dei consumatori è quello di avere la nostra attività di consumo che opera come un’azienda sanitaria separata”, ha osservato Gorsky. Il dirigente ha spiegato che la mossa è stata presa perché i business, i loro clienti e i mercati si sono divisi negli ultimi anni, anche durante la pandemia di COVID-19.

Anche se i dettagli specifici della scissione non sono ancora stati confermati, Gorsy ha suggerito che Johnson & Johnson probabilmente scorporerà la sua unità di consumo e terrà un’offerta di azioni. Il prossimo CEO Joaquin Duato guiderà alla fine l’azienda farmaceutica e di dispositivi medici, notando che rimarrà diversificata nelle malattie che affronta e nelle tecnologie che utilizza, dalla terapia cellulare alla chirurgia robotica assistita.

Duato ha aggiunto che l’azienda condurrà ulteriori lavori su prodotti che combinano dispositivi medici con farmaci, come uno che identifica i tumori ai polmoni e poi li bersaglia con una terapia contro il cancro. Nel frattempo, un altro prodotto sperimentale è progettato per trattare i pazienti con cancro alla vescica utilizzando un dispositivo che eroga un farmaco. Duato ha detto che la divisione “sta per creare due aziende forti con modelli adatti allo scopo per il cambiamento della traiettoria della salute”.

J&J sta seguendo molte altre grandi aziende farmaceutiche che si sono liberate delle loro divisioni di consumo, tra cui GSK e Pfizer, che hanno formato una joint venture dalle loro unità di salute dei consumatori che hanno intenzione di scorporare a metà del prossimo anno. L’industria farmaceutica si sta spostando verso aziende snelle e concentrate sull’innovazione, compresi i farmaci specialistici ad alto prezzo. Si prevede che le divisioni farmaceutiche e di dispositivi medici di J&J genereranno 77 miliardi di dollari di vendite nel 2021.

Gorsky ha detto che la separazione permetterà a J&J di concentrarsi sulla “fornitura di innovazione e tecnologia biofarmaceutica e di dispositivi medici leader nel settore”, mentre la nuova società di salute dei consumatori sarà “un leader globale in categorie di salute dei consumatori interessanti e in crescita”. L’azienda ha detto che darà agli azionisti “un’opportunità di investimento più mirata”.

La divisione consumer health ha rappresentato il 30 per cento della sua crescita nel 2020, secondo gli analisti di Barclays, e fa parte di un settore da 270 miliardi di dollari in cui i gruppi farmaceutici competono con i produttori di beni di consumo come Reckitt Benckiser e Nestlé.

Gli analisti hanno previsto che il settore altamente frammentato della salute dei consumatori alla fine si consoliderà. Per esempio, delle aziende che competono in quello spazio, solo GSK e J&J hanno più del 5 per cento di quota di mercato a livello globale.

La divisione Johnson & Johnson, che possiede marchi come gli antidolorifici Tylenol e gli aiuti per smettere di fumare Nicorette, ha riportato una crescita organica delle vendite del 3,1 per cento nel 2020. La divisione consumer ha anche prodotto il borotalco, che è stato oggetto di cause legali che sostengono che contenga una sostanza cancerogena, cosa che l’azienda nega con veemenza. J&J ha recentemente speso 1,4 miliardi di dollari in una controversa manovra legale che ha creato una filiale per gestire le richieste di risarcimento multimiliardarie. Ha smesso di vendere talco negli Stati Uniti e in Canada l’anno scorso.