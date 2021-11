Il campione di biliardo Mark Williams si addormenta per il Long Covid

Mark Williams, tre volte campione del mondo di snooker, si è addormentato durante una partita del campionato del Regno Unito a causa del Long Covid

Mark Williams è una leggenda del biliardo, ha già vinto tre volte la Coppa del Mondo. E si è addormentato nel bel mezzo di una partita del campionato del Regno Unito. Colpa del cosiddetto “long Covid”, le conseguenze a lungo termine della malattia. “La mia testa si è abbassata e mi sono svegliato senza avere idea di dove fossi, per circa cinque secondi”, ha detto Williams dopo la sconfitta per 5-6 contro Anthony Hamilton al Barbican di York. Williams ha contratto il Covid ad ottobre. Era seduto sulla sua sedia e conduceva per 3-2 quando si è addormentato accidentalmente.

“Voglio scusarmi con tutti quelli che hanno assistito alla partita. In 30 anni da professionista, non mi ero mai addormentato prima. Non ha niente a che fare con Anthony, non mi sono ancora del tutto ripreso dal Covid. È stato un po’ imbarazzante e non professionale”, ha twittato Williams come riferisce la Dire (www.dire.it). “Dovrei giocare la mattina o il pomeriggio. Più lunga è la giornata, più mi stanco“, ha detto Williams.