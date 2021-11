Industria farmaceutica: IBSA pubblica il suo 3° Rapporto di Sostenibilità e conferma il proprio impegno per la trasformazione sostenibile

IBSA pubblica il suo 3° Rapporto di Sostenibilità e conferma il proprio impegno per la trasformazione sostenibile dell’azienda attraverso un percorso che vuole restituire valore alle persone e alle comunità a livello locale e globale.

Il Rapporto di Sostenibilità 2021 mette nero su bianco obiettivi, performance e attività relative agli aspetti peculiari della sostenibilità – ambientale, sociale ed economica – ed è la terza tappa di un cammino che vuole rendere concreta la filosofia dell’Azienda oggi presente con i suoi prodotti in oltre 80 Paesi e con 16 filiali dislocate in Europa, Cina e Stati Uniti.

“Siamo convinti che essere sostenibili non significhi solo essere rispettosi dell’ambiente, ma piuttosto operare in modo etico, integrando il miglioramento ambientale della produzione industriale, con l’impegno sociale e la capacità di prendersi cura della comunità in modo responsabile e trasparente” – commenta Arturo Licenziati, Presidente, CEO e Fondatore di IBSA. – “Ispirati dagli obiettivi globali dettati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e nell’ottica di continuare ad implementare il percorso già intrapreso da IBSA, è nostra intenzione coinvolgere in modo profondo e costante tutte le filiali del Gruppo, con un’attenzione particolare per quelle in cui si concentrano le attività produttive”.

Il percorso intrapreso da IBSA nel 2015 prosegue con un impegno costante e mirato a massimizzare gli effetti positivi che l’Azienda può generare sulla Società, operando responsabilmente per generare valore economico, attribuendo il medesimo grado di priorità tanto alla promozione del progresso sociale quanto alla preservazione delle risorse ambientali.

A questo proposito, a fronte di una sensibile crescita della produzione industriale, dal 2018 ad oggi, i consumi di risorse naturali sono progressivamente diminuiti, ad esempio con un risparmio idrico del 7%, una riduzione dell’uso di olio combustibile del 17% e di gas naturale dell’1%. Inoltre, si è registrata una transizione verso i combustili non fossili ed è nettamente aumentata la componente rinnovabile nel mix energetico fornito dai partner industriali. Anche in tema di riciclo dei rifiuti, i risultati sono significativi: ad esempio, delle 370 tonnellate di rifiuti prodotti nella filiale italiana, il 97,7% è stato totalmente riciclato tramite aziende specializzate, e il 2,3% smaltito a norma di legge. Inoltre, nella filiale cinese il consumo di acqua è diminuito del 30% rispetto al 2018.

E restando sul tema ambientale, IBSA ha deciso di investire significativamente sui propri stabilimenti per ridurne l’impatto e si è recentemente distinta per aver dato vita a un progetto di ristrutturazione industriale totalmente basato su un approccio green: a luglio 2021 è stato infatti inaugurato COSMOS, lo stabilimento produttivo inserito nel più ampio progetto del Corpharma, nuovo distretto industriale di Pian Scairolo a Lugano realizzato con un investimento, ad oggi, di 150 milioni di franchi. Con 16.200 mq di superficie, COSMOS è l’impianto produttivo più grande di IBSA ed è stato sviluppato seguendo i più alti standard di innovazione tecnologica e sostenibilità, con un’attenzione alla progettazione, ai materiali, agli ambienti esterni e di lavoro che tengono conto anche della biodiversità degli spazi naturali e con strutture dedicate ad attività ricreative ed educative.

Il Rapporto di Sostenibilità si sviluppa lungo un’altra importante direttrice: il contributo attivo alla Società, e il benessere delle Persone (pazienti, collaboratori e comunità intera) è sicuramente il fulcro di tutta l’attività dell’Azienda, partendo proprio dal suo interno. IBSA è infatti da sempre impegnata a promuovere un ambiente di lavoro aperto e inclusivo, dove tutti i collaboratori si sentano apprezzati e abbiano un forte senso di appartenenza e di identificazione con i valori aziendali. Il Gruppo, dal 2018 al 2020, ha registrato una crescita dell’organico del 15,8%, accompagnato anche dal raggiungimento di una quasi totale parità di genere (uomini 52%, donne 48%) con un’importante presenza femminile anche nei ruoli apicali, il 43% dei dirigenti o dei capi reparto è infatti donna.

Tra i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile inseriti nell’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, IBSA ha deciso di dedicare particolare attenzione agli Obiettivi 3 e 4 per la Buona Salute e l’Educazione di Qualità. È soprattutto attraverso IBSA Foundation per la ricerca scientifica che l’Azienda si distingue per il suo contributo alla promozione della cultura e dell’educazione come strumento di empowerment e come mezzo per migliorare concretamente la qualità di vita e il benessere fisico e psicologico delle persone, andando ben oltre la cura.

Le numerose attività messe in campo da Fondazione IBSA non solo offrono finanziamenti e borse di studio in ambito medico-scientifico, ma mirano a favorire il dialogo tra sapere umanistico e sapere scientifico con approcci che coinvolgono la comunità a tutti i livelli, dal mondo istituzionale alla scuola, e con linguaggi creativi e innovativi pensati per formare le nuove generazioni e ispirare i loro percorsi di crescita.

Vanno in questa direzione, progetti come “Let’s Science!” – il percorso creativo di divulgazione scientifica che attraverso laboratori esperienziali, mostre e il fumetto coinvolge le scuole e le istituzioni sui temi della salute – e il progetto “Cultura e Salute”, ideato nell’ambito.