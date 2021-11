I Ridillo online con “Un albero di 30 piani”

I Ridillo tornano sulla scena musicale con “Un albero di 30 piani”: la cover del celebre brano di Adriano Celentano è fuori in digitale

Continua la serie delle uscite mensili dei Ridillo per celebrare i 30 anni di attività. Fuori in digitale un singolo particolare, che viene dal passato: una cover del famoso brano ecologista di Adriano Celentano “UN ALBERO DI 30 PIANI”, numerologia perfetta per i “30 anni suonati” della band. Il brano, che fu scartato dalla casa discografica per la track list dell’album Folk’n’Funk nel 2000, fu pubblicato poi dai Montefiori Cocktail con le voci dei Ridillo nel 2001.

“Avevamo ragione noi – dicono oggi i Ridillo – le pulsioni ambientaliste ed ecologiste odierne rendono la canzone estremamente attuale. Il brano, originariamente quasi un valzer, viene quindi pubblicato in una nuova una veste soul in pieno stile Motown, essenziale, leggera e senza fioriture, affinché abbiano più risalto le parole”.

Nella nuova “Un albero di 30 piani” c’è anche un momento molto importante ed emotivo: si può riascoltare la voce del Kaimano, lo storico batterista dei Ridillo, recentemente scomparso, che canta la strofa finale, un tributo importantissimo.

La carriera dei Ridillo, dopo 30 anni, annovera oltre 1000 concerti, 118 canzoni registrate, 44 singoli, 8 album e 5 greatest hits.

RIDILLO

I Ridillo sono una band unica nel suo genere. Un cocktail di funky, soul, jazz, afro-brasil, folk e lounge, tanto per citare le influenze più evidenti. Il risultato è un pop raffinato e divertente, elegante e pieno di energia. Nascono nel 1991 e già nel 1992 vincono il secondo premio del concorso internazionale giapponese “Yamaha Music Quest”. Nel 1994 vincono il primo “Trofeo Roxy Bar” di Videomusic con Red Ronnie e nel 1996 pubblicano il primo disco “Ridillo”. Da lì in poi, una lunghissima collaborazione con Gianni Morandi e 13 album. È del 2020 il singolo “Arriva la Bomba”, cover del famoso brano di Johnny Dorelli, inserito nella colonna sonora del film “Si muore solo da vivi”. Proprio in questi giorni sono iniziate le riprese di un nuovo film, in uscita nel 2022, nel quale i Ridillo saranno coinvolti nella colonna sonora.