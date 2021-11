Ipersonnia idiopatica: un aiuto dall’oxibato

Ipersonnia idiopatica: l’oxibato a basso contenuto di sodio migliora la produttività lavorativa riducendo la sonnolenza diurna e di conseguenza l’assenteismo

Un trattamento costituito dall’associazione di calcio, magnesio, potassio e sodio oxibato – noto anche come oxibato a basso contenuto di sodio (LXB) – secondo i risultati presentati all’American Neurological Association Annual Meeting ha migliorato tutte le misure di funzionalità e produttività lavorativa tra i pazienti con ipersonnia idiopatica (IH).

L’IH è un disturbo nervoso centrale caratterizzata da eccessiva sonnolenza diurna (EDS). La maggior parte delle persone con IH segnala difficoltà nelle funzionalità e al lavoro a causa dell’EDS. Attualmente nessun farmaco è approvato per il trattamento dell’IH.

Le caratteristiche del farmaco

L’LXB – prodotto da Jazz Pharmaceuticals con il nome commerciale di “Xywav “ e approvato ad agosto dalla FDA per gli adulti affetti da IH – presenta la stessa parte attiva alla stessa concentrazione del sodio oxibato (“Xyrem”) ma presenta contiene il 92% in meno di sodio.

«L’efficacia e la sicurezza dell’LXB è sono state stabilite in uno precedente studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, di sospensione del trattamento, condotto in adulti con IH [NCT03533114] in cui è stato dimostrato un miglioramento clinicamente e statisticamente significativo dell’EDS, della gravità complessiva dei sintomi e dell’impressione globale di cambiamento auto-riferita dal paziente» ha detto Michael J. Thorpy, Professore di Neurologia presso l’Albert Einstein College of Medicine e Direttore dello Sleep-Wake Disorders Center al Dipartimento di Neurologia del Montefiore Medical Center, entrambi a New York.

Obiettivo, disegno ed endpoint dello studio

«L’obiettivo di questa analisi dello studio era quello di valutare gli effetti di LXB sul funzionamento e sulla produttività al lavoro nei partecipanti con IH» ha specificato.

Thorpy e colleghi hanno incluso 154 adulti di età compresa tra 18 e 75 anni (età media SD, 40+/-14 anni; 68% donne) con diagnosi primaria di IH basata su criteri ICD-2/ ICD-3 e un tempo medio di sonno totale notturno di 7 ore o più. I partecipanti erano naïve al trattamento o avevano assunto farmaci, come sodio oxibato, agenti stimolanti o entrambi, per i sintomi da IH. I ricercatori hanno permesso l’uso concomitante di agenti stimolanti nel corso dello studio.

«I soggetti arruolati nello studio hanno iniziato il trattamento con LXB in un periodo di titolazione/ottimizzazione della dose in aperto (OLT, di 10-14 settimane), seguito da un periodo di 2 settimane – anch’esso in aperto – a dose stabile (SDP). Sono stati quindi assegnati in modo casuale al placebo (n = 56) o al trattamento continuato con LXB (n = 59) durante un periodo randomizzato e in doppio cieco di sospensione del trattamento di 2 settimane (DBRWP)» ha riferito Thorpy.

L’endpoint primario di efficacia era la variazione del punteggio Epworth Sleepiness Scale (ESS). Gli endpoint secondari includevano la variazione del punteggio totale dalla fine dell’SDP alla fine del DBRWP sul Functional Outcomes of Sleep Questionnaire, versione breve (FOSQ-10; punteggio normale ≈18).

Gli endpoint esplorativi includevano la variazione percentuale dalla fine dell’SDP alla fine del DBRWP nel questionario WPAI:SHP (Work Productivity and Activity Impairment Specific Health Problem), con l’IH come problema di salute per le seguenti misure: tempo di lavoro perso (assenteismo), compromissione durante il lavoro (presentismo), compromissione complessiva del lavoro (assenteismo + presentismo) e compromissione dell’attività.

I valori P per FOSQ-10 e WPAI:SHP non sono stati aggiustati per la molteplicità ed erano nominali. Nelle valutazioni della sicurezza, inoltre, Thorpy e colleghi hanno esaminato gli eventi avversi emergenti dal trattamento (TEAE).

Migliorati i punteggi FOSQ-10 e le misure WPAI:SHP

I risultati hanno mostrato un aumento (miglioramento) del punteggio medio FOSQ-10 durante il periodo di titolazione/ottimizzazione (da 11,8 all’inizio dello studio a 16,7 alla fine dell’SDP). I partecipanti assegnati in modo casuale al placebo hanno mostrato punteggi totali FOSQ-10 peggiorati e coloro che hanno continuato l’LXB (n=115) hanno mantenuto il miglioramento dalla fine dell’SDP alla fine del DBRWP nella popolazione intent-to-treat modificata.

I ricercatori hanno notato, nella popolazione di sicurezza, diminuzioni (miglioramenti) durante il trattamento con LXB in aperto delle misure medie WPAI: SHP, tra cui assenteismo (differenza mediana stimata [IC 95%]: 0,00 [-3,23, 0,00], P=0,0092), presenteismo (−27,51 [−37,1, -17,9], P<0,0001), assenteismo più presentismo (−30.8 [−39.9, −21.7]; P<0.0001) e compromissione dell’attività (-31,7 [40,0, -23,5], P<0,0001).

Nella popolazione intent-to-treat modificata, tra la fine dell’SDP e la fine del DBRWP i partecipanti assegnati in modo casuale al placebo hanno mostrato un peggioramento delle misure WPAI: SHP e coloro che hanno ricevuto l’LXB hanno mantenuto il miglioramento.

Quattro partecipanti hanno riportato nove TEAE complessivi, nessuno dei quali ritenuto correlato al farmaco in studio. Ventisei partecipanti, escluso il placebo, hanno riportato TEAE con conseguente sospensione del farmaco in studio; ciò è avvenuto in qualsiasi periodo del trial. I TEAE più comuni erano ansia, insonnia, nausea, mal di testa, vertigini.

«L’LXB ha dimostrato un miglioramento delle misure di funzionamento e produttività al lavoro nei partecipanti allo studio affetti da IH» ha concluso Thorpy.

Fonte:

Thorpy MJ, et al. Effects of Lower-Sodium Oxybate on Functioning and Work Productivity in Participants with Idiopathic Hypersomnia. AAN, 2021. (Abstract 427). Ann Neurol, 2021;90(suppl.27):S245. Link