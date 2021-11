Il Mercatino di Natale di Trento è amico dell’ambiente

Il Mercatino di Natale di Trento è sempre più green.

L’appuntamento con le Festività diventa anche un’occasione per la solidarietà e per visitare la città

Amico dell’ambiente. Il Mercatino di Natale di Trento da anni ha messo in campo scelte concrete a favore del rispetto della natura e della sostenibilità. Ogni anno il suo impegno si rinnova con ulteriori passi che lo rendono sempre più green.

L’appuntamento con il Natale a Trento diventa anche un’occasione per la solidarietà e per visitare la città, usufruendo dei pacchetti vantaggiosi realizzati ad hoc.

Prodotti km0, energia pulita e stoviglie in carta

Anche in questa edizione del Mercatino di Natale di Trento sono numerose le iniziative a favore del territorio, a cominciare proprio dalla valorizzazione dei prodotti a km0, criterio di selezione per le casette del Mercatino, sia per quanto riguarda i prodotti dell’artigianato locale, sia per le specialità enogastronomiche. In questo modo l’appuntamento con il Natale diventa l’occasione per far conoscere le piccole e grandi realtà locali e regionali e far apprezzare le eccellenze del territorio.

Altra attenzione per l’ambiente è quella legata all’energia pulita.

Il Mercatino di Natale di Trento strizza l’occhio all’ambiente anche attraverso l’utilizzo di energia elettrica interamente prodotta da fonte rinnovabile. Dolomiti Energia fornisce in tutta Italia energia prodotta dalle centrali idroelettriche del Gruppo sulle Dolomiti e offre energia pulita al 100%, con origine garantita dal Gestore dei Servizi Energetici.

L’efficienza energetica si accompagna alla raccolta differenziata e all’utilizzo di stoviglie dotate del marchio C.I.C per ridurre al minimo il rifiuto residuo non riciclabile. Anche quest’anno, inoltre, shopper e brochure del Mercatino di Natale sono realizzate in carta eco-certificata (a marchio FCI) a basso impatto ambientale.

Al Mercatino di Natale con i treni storici mobilità sostenibile, valorizzando ad esempio l’uso del treno e del trasporto pubblico locale. I collegamenti ferroviari diretti da Monaco di Baviera, Bolzano, Verona, Venezia, Roma e Napoli sono infatti numerosi ed assicurano un viaggio comodo e veloce, mentre autobus e navette permettono di visitare agevolmente anche le zone più periferiche. Per rendere ancora più suggestivo e originale il proprio viaggio, si può raggiungere il Mercatino di Natale di Trento a bordo di un treno storico speciale! Con comodi posti riservati, si vive un’esperienza d’altri tempi con locomotore elettrico d’epoca e carrozze degli anni ’50 e ’60. Le partenze sono previste da Milano, Treviglio, Bergamo e Brescia domenica 5 e mercoledì 8 dicembre 2021 (simpatico trenino del Natale con numerose fermate dislocate negli angoli più suggestivi della città. L’attenzione verso l’ambiente si traduce anche in, valorizzando ad esempio l’uso del treno e del trasporto pubblico locale. Ida Monaco di Baviera, Bolzano, Verona, Venezia, Roma e Napoli sono infatti numerosi ed assicurano un viaggio comodo e veloce, mentre autobus e navette permettono di visitare agevolmente anche le zone più periferiche. Per rendere ancora più suggestivo e originale il proprio viaggio, si può raggiungere il Mercatino di Natale di Trento! Con comodi posti riservati, si vive un’esperienza d’altri tempi con. Le partenze sono previste da Milano, Treviglio, Bergamo e Brescia domenica 5 e mercoledì 8 dicembre 2021 ( www.ferrovieturistiche.it ). Infine per muoversi da una piazza all’altra, durante il Mercatino di Natale, si può utilizzare anche ilcon numerose fermate dislocate negli angoli più suggestivi della città.

Volontariato e solidarietà, l’altro volto del Mercatino di Natale Il Mercatino di Natale di Trento è anche volontariato e solidarietà. Tre casette di legno collocate in piazza Fiera quest’anno ospitano associazioni locali, senza scopo di lucro, impegnate nel sociale. È un modo per far conoscere importanti progetti benefici e sostenerli grazie all’acquisto di piccoli oggetti e prodotti artigianali, a vantaggio di tutta la comunità. L’evento del Natale coinvolge anche i bambini e i ragazzi delle scuole di Trento. Nel cortile interno di Palazzo Thun trovano spazio infatti le piccole creazioni dei bambini delle scuole aderenti al concorso “Tutti in slitta verso il Natale”, dedicato al tema della mobilità. Piazza Lodron ospita invece il presepe in legno realizzato dagli studenti del Centro di formazione professionale Enaip di Villazzano e dell’Istituto d’Arte A. Vittoria.

Informazioni tecniche Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti, fino al 9 gennaio 2022. È aperto da domenica a giovedì dalle 10.00 alle 19.30; venerdì e sabato dalle 10.00 alle 20.30. Sabato 18 dicembre e venerdì 31 dicembre 2021 dalle 10 alle 22. Chiuso il giorno di Natale. L’ingresso è gratuito. Tutte le informazioni su www.mercatinodinatale.tn.it nelle pagine social IG @nataletrento e @discovertrento FB @MercatinoDiNataleTrento e @Trento.MonteBondone.ValledeiLaghi Il Mercatino di Natale di Trento si sviluppa sulle due piazze storiche della città:fino al. È aperto da domenica a giovedì dalle 10.00 alle 19.30; venerdì e sabato dalle 10.00 alle 20.30. Sabato 18 dicembre e venerdì 31 dicembre 2021 dalle 10 alle 22. Chiuso il giorno di Natale. L’ingresso è gratuito.@nataletrento e @discovertrento@MercatinoDiNataleTrento e @Trento.MonteBondone.ValledeiLaghi Info: APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi – Tel. 0461 216000 – www.discovertrento.it