Fuori il nuovo singolo di Malo feat. Spetrix e Denemi

“Dentro il club” è il nuovo brano di Malo in collaborazione con Spetrix e Denemi: il singolo è su tutte le piattaforme digitali

Fuori ora “Dentro il club” il nuovo brano di Malo in collaborazione con Spetrix e Denemi . “Dentro il Club” è una canzone che non vuole distaccarsi dalle tematiche musicali care a Malo, tematiche che sanno sempre sorprenderci per ritmo e coinvolgimento. Questo tipo di musica dal linguaggio a volte “dirty” sa sempre d’estate e di freschezza e di quella spensieratezza di cui siamo orfani oramai da tempo, ma che accompagnati da questo nuovo “featuring” saprà condurci in un’atmosfera da Club.

BIOGRAFIA

Malo ha una lunga storia nella danza con esperienze avvalorate da collaborazioni importanti come J-ax, Fedez.

Nato a Verona è illuminato dal reggaeton, nel 2018 sceglie la musica in prima persona dedicandosi al canto.

Nel 2020 si fa notare da Kovoo Agency che lo farà firmare con Visory Records, con la quale inizia a pubblicare i primi singoli ufficiali.

Le influenze musicali di Malo lo portano a far scoprire maggiormente il reggaeton in Italia e di sdoganare il taboo del sesso, tramite i suoi testi spinti, ma spensierati.

Simone Spetrini e Cristiano Falanga sono in arte Spetrix e Denemi entrambi cresciuti a Marianella, quartiere di Napoli e insieme iniziano il loro percorso artistico nel 2018.

Dopo un periodo di formazione musicale da solisti, si affermano con la canzone “MAMMAMIJ” che ha riscosso immediatamente un incredibile successo.

Riscuotono un grande riscontro su tutte le piattaforme musicali,

raggiungendo 2 milioni di streams su Spotify e tantissimi views con dei video su Tik Tok.

Infine nel 2021 inizia una collaborazione artistica

firmando per l’etichetta Visory Records.