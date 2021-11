Covid: in Giappone test gratuiti anche per gli asintomatici

In Giappone arrivano test gratuiti anti Covid anche per gli asintomatici: l’obiettivo è evitare il problema della carenza di test che si è verificato nelle precedenti ondate

Come parte del pacchetto di misure di contrasto alle possibili nuove ondate di infezioni, che verrà discusso nel Consiglio dei ministri di venerdì, il ministero giapponese della Salute prevede di inserire la possibilità di mettere disposizione gratuitamente alla popolazione (presso cliniche, farmacie e persino negozi alimentari) test per il Covid-19, anche nel caso di asintomatici o in presenza di sintomi molto lievi.

La misura, stando a quanto reso noto dallo stesso ministero del Giappone, avrebbe lo scopo di evitare quanto accaduto nella passate ondate, ovvero che la carenza di un numero adeguato di test possa contribuire ad accrescere la diffusione del virus tra la popolazione.