Topic è la prima rivista dell’ordine degli Psicologi della Campania

Nasce Topic, la prima rivista scientifica dell’ordine degli Psicologi della Campania: lo racconta all’Agenzia Dire il presidente Armando Cozzuto

“Si tratta di un progetto estremamente importante per noi. Nonostante le innumerevoli difficoltà legate al contesto pandemico, siamo riusciti a perseguire uno degli obiettivi più importanti che ci eravamo prefissati, ovvero la nascita del primo giornale scientifico dell’Ordine degli Psicologi della Campania”. Così alla Dire (www.dire.it) Armando Cozzuto, presidente dell’ordine degli Psicologi della Campania, alla vigilia dell’appuntamento di domani al Centro congressi della Stazione marittima di Napoli dove verrà presentata una breve anteprima del numero ‘0’ della rivista, in uscita a inizio 2022 in attesa che, a stretto giro, venga lanciata la call for papers per il numero 1 dell’anno 2022.

“Topic – temi di psicologia dell’Ordine degli psicologi della Campania – intende rappresentare uno spazio per l’approfondimento delle tematiche più attuali in psicologia nel rispetto delle diverse prospettive teoriche. Il giornale ospiterà una serie di articoli originali e di appropriata solidità scientifica con lo scopo di diffondere le evidenze empiriche e gli sviluppi concettuali importanti per il confronto culturale e per l’aggiornamento professionale. Non a caso facciamo riferimento al termine inglese ‘topic’ (discussione, tema) perché crediamo fortemente che la nascita di questo giornale possa consentire a sua volta la nascita di uno spazio di discussione intorno ai temi oggi di rilievo della psicologia. Il giornale prevede un apposito comitato editoriale, che mi vedrà come direttore responsabile e che vedrà il professor Massimiliano Conson come coordinatore editoriale, insieme a 15 editori di sezione provenienti dal mondo accademico campano e dal mondo delle professioni, il tutto supportati da un apposito comitato di redazione”.

“Questo progetto vuole rappresentare uno spazio ed un punto di riferimento importante per tutta la comunità scientifica con contributi che spazieranno da psicologia generale, neuropsicologia e neuroscienze, psicologia dello sviluppo, psicologia sociale e del lavoro, psicologia clinica e dinamica. La rivista a breve vedrà – anticipa Cozzuto – anche la partecipazione di autori stranieri di fama internazionale, avrà una cadenza trimestrale e, per adesso, verrà pubblicata online”.