“La Foto del Carabiniere” in scena al Teatro Lumieré

Lo spettacolo “La Foto del Carabiniere”, scritto, diretto ed interpretato da Claudio Boccaccini arriva al Teatro Lumieré di Firenze

Estate 1960. Claudio Boccaccini ha sette anni e scopre che il papà Tarquinio conservava nella sua patente la foto di un giovane carabiniere. Il padre gli racconta allora la storia di Salvo D’Acquisto, della loro amicizia e del suo eroico sacrificio che, nel 1943, salvò la vita a lui e ad altri 21 uomini innocenti.

Il racconto fruga tra i ricordi di una tipica famiglia romana degli anni sessanta, la vita di quartiere, le gite al mare domenicali, i giochi nei cortili, i personaggi divertenti che rimandano agli anni d’oro della commedia all’italiana.

La forza evocativa del testo è quella dirompente di una storia “vera” lasciata in eredità da un padre e trasformata dal figlio in uno spettacolo nel quale si ride e ci si commuove con la stessa intensità.

