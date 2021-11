“Fuori” è il singolo d’esordio di Nera Smith

Online sulle piattaforme digitali il singolo d’esordio del cantautore Nera Smith , nome d’arte di Saverio Tomai, prodotto da Ombre Cinesi

Fuori il singolo d’esordio del cantautore Nera Smith, nome d’arte di Saverio Tomai, prodotto da Ombre Cinesi (Donato Maiuri).

“Fuori” è disponibile in streaming e digitale in anteprima al seguente link:

SOUNDCLOUD: https://bit.ly/3AJj37d

Il brano nasce da un’irrefrenabile desiderio di evasione sia artistico che interiore.

Con “Fuori” Nera Smith rompe gli schemi delle monotonie e delle incertezze.

Un connubio tra atmosfere indie e rock elettronico, con forti influenze New Wave ’80.

“Voglio uscirne fuori

e sentirmi fragile

e non far finta di esser meglio

armato fino a dentro”

La grafica della copertina del singolo è stata realizzata da Gianluca Piccinno, la fotografia è a cura di Donato Maiuri.

La voglia di “andar via”, con un richiamo alla terra d’origine, è stata l’incipit per l’ideazione della copertina. Sul lato sinistro, alla guida del trattore, troviamo l’artista “Nera Smith”, pronto ad accompagnarci nel suo viaggio fuori dagli schemi.

BIOGRAFIA

Saverio Tomai, in arte Nera Smith, è un cantautore della provincia di Taranto. Classe ‘98, comincia il suo percorso verso la musica all’età di otto anni tra i banchi di scuola. I musical, le prime band e le esibizioni ai raduni scolastici.

Spinto dall’insaziabile desiderio di trasmettere i suoi brani si avvia verso la produzione musicale. Sedicenne, produce e pubblica due singoli in lingua inglese dal discreto successo locale. Chiara è la sua passione per la musica elettronica e il rock.

L’anno dopo prende parte in un progetto di cover come frontman, accompagnando una band tarantina in tour italiani nei quattro anni successivi, raggiungendo anche l’Inghilterra nel 2019.

Nel 2020 firma un contratto discografico con l’etichetta “Fragola Dischi”, dando vita al suo progetto artistico “Nera Smith”. Ad oggi Nera è coinvolto nel suo primo elaborato artistico sotto la produzione di Ombre Cinesi.