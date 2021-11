Da Perugina arrivano le praline Atelier Le Golosità

Atelier Le Golosità, il nuovo nato in casa Perugina. Quattro diverse praline dal cuore morbido racchiuso in un guscio croccante e arricchito da granella a vista

Da più di cento anni Perugina racchiude, con la stessa cura di sempre, tutta la sua passione in un cioccolato dal gusto unico e autentico, nato dall’unione di tradizione e creatività. Oggi è proprio la creatività e l’expertise di Perugina nell’arte del cioccolato ad aver portato alla nascita del nuovo capolavoro di bontà Perugina Atelier Le Golosità, quattro diverse praline dal gusto pieno e autentico, che avvolgono il palato in un viaggio sensoriale a 360°. Ogni cioccolatino si compone di un cuore morbido racchiuso in un guscio croccante e arricchito da granella a vista.

Ottimi per regalare il sorriso e adatti in ogni momento della giornata, Perugina Atelier Le Golosità sono l’occasione perfetta per concedersi una piccola coccola e per condividere un intenso momento di piacere.

Per riuscire ad appagare tutti i palati e regalare una vera e propria esperienza nel gusto e nella sua qualità, Perugina propone quattro diverse varianti, dal gusto ricco e ricercato. Granella di nocciole, dove il cioccolato al latte incontra il morbido ripieno al gusto di nocciola in un’esplosione di gusto arricchita dalla granella di nocciole. Caramello Salato, il quale regala una vera e propria esperienza di piacere grazie all’unione di cioccolato fondente extra, cremoso ripieno al caramello salato e croccante granella di mandorle caramellate. Lampone Intenso dall’anima ricca e decisa, data dall’intensità del cioccolato fondente, crea una combinazione unica di gusto grazie al ripieno e alla granella entrambe al gusto di lampone. Infine, Semi di Cacao avvolge il palato in un mix di bontà perfetto creato dall’incontro di cioccolato al latte e morbido ripieno di cioccolato fondente il tutto rifinito con granella di semi di cacao tostati.

Quattro diversi gusti tra cui poter scegliere, che sono l’espressione dell’atelier di Perugina e della sua passione per il cioccolato per vivere un momento di piacere unico e visibilmente autentico.

Perugina Atelier utilizza cacao 100% approvvigionato in maniera responsabile e certificato Rainforest Alliance. Le fave di cacao provengono da filiera controllata Nestlé Cocoa Plan, il programma di sostenibilità di Nestlé che mira a tutelare l’ambiente e le comunità coinvolte nella coltivazione, supportando gli agricoltori per migliorare le pratiche di coltura, promuovendo una maggiore trasparenza della filiera e qualità del nostro cacao.