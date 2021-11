Arriva The Ferragnez: svelata la sigla della serie

The Ferragnez: svelata la sigla cantata da Fedez e Chiara Ferragni. Amazon Prime Video ha annunciato anche la data di debutto della serie

“Tutto è iniziato con un cane e un papillon“. L’irresistibile sigla di The Ferragnez – La serie parte con il ricordo del verso della canzone Vorrei ma non posto (“Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Louis Vuitton“) grazie a cui i due si sono conosciuti e poi innamorati. La canzoncina – che entra in testa e non va più via – ripercorre in breve la love story della coppia più influente del XXI secolo. E non solo. A interpretarla due voci d’eccezione: Fedez, voce principale, e Chiara ai cori. L’atteso show non-fiction italiano Amazon Original, con protagonista la famiglia Ferragnez al completo, debutterà a dicembre su Amazon Prime Video. Ecco quando:

THE FERRAGNEZ, LA STORIA

Chiara Ferragni è imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 25 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes Most Powerful Fashion Influencer a livello globale. Fedez è un artista poliedrico con all’attivo oltre 60 dischi di platino e 13 milioni di follower su Instagram, già protagonista di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo S1 e host del grande successo LOL – Chi ride è fuori.

Grazie al docu-reality il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme – fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 – con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro. Con uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria che si aprirà per svelarsi e per scoprire aspetti intimi e mai visti prima di sé e del proprio rapporto, accettando con coraggio di mettersi a nudo, di scavare a fondo e di aprire agli spettatori le porte della loro casa.

Accanto a loro, spiega la Dire (www.dire.it) oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.

QUANDO ESCE

Gli 8 episodi di The Ferragnez – La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutteranno il 9 dicembre in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo a dicembre.