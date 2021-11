Alex Gorsky passa da J&J al CdA di Apple

Apple ha annunciato che Alex Gorsky, il CEO uscente di Johnson & Johnson, si unirà al consiglio di amministrazione della società

Apple ha annunciato che Alex Gorsky, il CEO uscente di Johnson & Johnson, si unirà al consiglio di amministrazione della società. La nomina porta ulteriori competenze sanitarie al gigante tecnologico e si aggiunge a quella di Arthur Levinson, ex CEO dell’unità Genentech di Roche e ora alla guida della società biotech Calico, sostenuta da Google.

Levinson sottolinea che Gorsky ha aiutato “a portare tecnologie all’avanguardia per alcune delle sfide più urgenti e complesse della sanità”, e “la sua voce e la sua visione aiuteranno Apple a continuare ad avere un impatto positivo sulla vita delle persone attraverso il potere della tecnologia”.

Gorsky è entrato in Johnson & Johnson nel 1988 e da allora ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quello di responsabile vendite, gestione e marketing. Nominato CEO nel 2012, il dirigente ha puntato sull’innovazione e la tecnologia con investimenti nei settori farmaceutico, dei dispositivi medici e della salute dei consumatori. Attualmente, supervisiona una forza lavoro di circa 130.000 persone, ma a gennaio lascerà la carica di CEO a favore di Joaquin Duato.

Apple e Johnson & Johnson hanno lavorato insieme per qualche tempo, sfruttando le caratteristiche di salute dell’Apple Watch in studi clinici. Uno di questi è lo studio Heartline, un programma di ricerca pluriennale che utilizza la funzione ECG dello smartwatch per rilevare la fibrillazione atriale. Apple ha intensificato i suoi sforzi di ricerca e sviluppo per aggiungere più funzioni cliniche al suo smartwatch – compresa una funzione di condivisione dei dati sanitari – così come esplorare modi per trasformare i suoi altri prodotti, come l’iPhone e gli AirPods, in dispositivi di monitoraggio della salute.