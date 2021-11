Raffaele Di Stasio vince Master Pizza Champion 6

Raffaele Di Stasio è il nuovo Master Pizza Champion: la sesta stagione dell’emozionante talent televisivo ha portato alla vittoria del vulcanico pizzaiolo napoletano

Sei emozionanti puntate in cui sedici concorrenti, scelti attraverso le tappe di selezione di Master Pizza Champion che si sono svolte in tutta Italia, si sono sfidati nel primo e unico talent dedicato alla pizza. Ma a conquistare la coppa del vincitore è stato solo uno di loro.

A vincere la concorrenza è stato Raffaele Di Stasio, pizzaiolo di origine napoletana e titolare della pizzeria “Verace Assaje” a Lissone (MB).

Lo seguono il preparato e simpaticissimo Claudio Bono e il silenzioso ma determinato Fabio Strazzella.

Non è stata una passeggiata questa sesta edizione di Master Pizza Champion: i sedici pizzaioli in gara, fin dalla prima puntata, hanno dimostrato di essere tutti molto competenti e preparati, pieni di inventiva e spirito di competizione. Non sono mancati gli imprevisti, le risate, i sorrisi, le delusioni… Le lacrime di soddisfazione di chi ce l’ha fatta e l’amarezza di chi non ha proseguito il suo percorso.

Pizza in pala, in teglia, la preferita dei clienti, la gluten free e la napoletana: sono state queste le sfide che la giuria ha lanciato ai concorrenti nelle prime cinque puntate.

Due, invece, le sfide dell’ultima puntata, che si è appena conclusa. I nostri tre pizzaioli rimasti in gara hanno dovuto cimentarsi nella preparazione di una pizza dessert e una “cavallo di battaglia”. Ai concorrenti è stato chiesto, infatti, di presentare alla giuria una pizza che sono soliti preparare nel loro locale e sulla quale non avrebbero avuto dubbi.

Al termine della prova, Imma Gargiulo, Tiziano Casillo e Luciano Passeri, giudici indiscussi del talent, hanno proclamato il vincitore della sesta edizione del programma.

Emozione ma anche tanta consapevolezza per Raffaele, contentissimo per la vittoria e per aver realizzato il suo sogno: vincere Master Pizza Champion.

Complimenti Raffaele!

Ecco tutti i concorrenti della sesta edizione di Master Pizza Champion: Alberto Paolino, Antonio Campanella, Carmine Manzo, Claudio Bono, Fabio Strazzella, Federica Terracciano, Francesco Bellocchio, Gerardo Comentale, Lorenzo Stecconi, Marcello Schisano, Mario Pirrotta, Matteo Ceschi, Paolo Moccia, Rossano Barbieri, Vito Rossini.