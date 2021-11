Pigalle con Andrew Sound per “Rise the sun”: il brano è disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme streaming

Pigalle e Andrew Sound, djs/producers italiani, hanno rilasciato il nuovo singolo “Rise The Sun” su Reload Music / Sony Music Italia, disponibile su tutti i digital stores e Spotify.

“Rise The Sun” è frutto della fusione delle sonorità caratteristiche dei due giovani artisti, che hanno collaborato risaltando il loro sound esplosivo accompagnato dalla coinvolgente ed energica voce del cantante americano PRYVT RYN.

Andrew Sound ha condiviso la consolle con nomi internazionali come Firebeatz, Will Sparks, Cristian Marchi, Ummet Ozcan, Vinai e Gabry Ponte, per citarne alcuni, e ha ricevuto importanti supporti da artisti del calibro di Hardwell, Afrojack, Dannic, Ummet Ozcan, Lucas & Steve e Djs From Mars. Nel suo progetto risalta un fattore fondamentale, la dinamicità nelle sue produzioni che seguono lo stesso filo conduttore con sonorità molto forti, club e anche radiofoniche. Andrew Sound ha ricevuto la fiducia di Hardwell pubblicando ben due singoli, “Kaleido” e “Rollercoaster”, sulla sua nota etichetta Revealed Recordings.

Pigalle è un producer specializzato nel genere Progressive House e ad oggi ha collaborato con diversi colleghi tra cui Dirty Twist, Gangi, Switchblade, Corx, Axiver, oltre che con cantanti di tutto il mondo come PRYVT RYN, Cassidy Meckenzie, Norah B, Ari Anna, Trisss per citarne alcuni.

Ha lavorato con etichette come Zero Cool, EdmHouseNetwork, Reload Music e Quantum Records, portando la sua musica nella maggior parte dei club nel Cuneese e alcuni sul territorio Torinese, suonando anche al rinomato Reload Music Festival 2020 ospite in Timeline.

Pigalle ha all’attivo un progetto di live set streaming insieme ad un team composto da diversi soci tra cui Simone Coppola (Film Maker) e Simone Abbà (Light Designer). L’ultimo episodio si è svolto presso la fantastica Torre Di Barbaresco con un panorama mozzafiato. (https://youtu.be/bWWj7G1IVlU).