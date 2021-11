Digital Astro è il nuovo artista Up Next Italia di Apple Music: il riconoscimento per l’artista di Sto Records arriva dopo l’uscita del suo primo album, “Vendetta”

Digital Astro è il nuovo artista ad essere inserito nel programma di “Up Next Italia“, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

“Vorrei ringraziare di cuore Apple Music per questa opportunità- dice il cantante- essere selezionato come artista Up Next è per me e per la mia musica un riconoscimento veramente molto importante che arriva dopo il mio EP di debutto. Spero di ripagare la fiducia data e far immedesimare gli ascoltatori di Up Next nella mia Vendetta!”.

Di più su Digital Astro

Rida Amaouch, in arte Digital Astro, nasce nel 2000 ad Acireale (CT) da genitori originari del Marocco. La passione per la musica si radica in lui fin da bambino e la varietà dei generi musicali con cui entra in contatto nel corso della prima parte della sua vita diventeranno poi motivo della sua versatilità.

Nel 2017 conosce il producer milanese Sadturs, classe 2003, una delle figure più importanti nel suo cammino. Nel 2020 Ghali mostra per la prima volta interesse nei suoi confronti, portandolo a firmare il primo contratto lo scorso gennaio con la sua etichetta Sto Records. Da lì i primi singoli: “Preghiera per il Blocco”, “Tutto Passa” e “Ghetto Gospel” con cui si stacca dai temi attualmente toccati dagli altri rapper emergenti in Italia, suscitando molto interesse da parte di tutta la scena rap italiana.

Ad ottobre Digital Astro ha pubblicato il suo primo Ep, “Vendetta”, interamente prodotto dal giovane Sadturs con contributi di AVA e Sladish: un nuovo Pop che gioca con Rap, Cloud Rap e contaminazioni R’n’b, che si arricchisce di messaggi positivi di cambiamento, di rivalsa sociale dopo la sofferenza causata da un’infanzia piuttosto turbolenta che influenza tutto il suo percorso musicale. “Cambiare” è il suo manifesto: l’inno alla sua musica, alle sue melodie e ai suoi contenuti.

Up Next

Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma mensile di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti. Ogni mese, il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere, utilizzando tutta la forza della piattaforma per farlo conoscere al suo crescente pubblico globale di appassionati di musica. Nel 2021, il programma Up Next di Apple Music è entrato nel suo quinto anno.