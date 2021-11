Qualificazioni Mondiali: l’Italia pesca la Macedonia del Nord

Qualificazioni Mondiali 2022, i sorteggi dei playoff: l’Italia affronterà la Macedonia del Nord poi, in caso di vittoria, la vincente tra Portogallo e Turchia

L’Italia affronterà la Macedonia del Nord nella prima partita dei play off di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Se dovesse vincere affronterà nella partita decisiva la vincente tra Portogallo e Turchia. La Nazionale di Mancini, in qualità di testa di serie al sorteggio, giocherà in casa la semifinale il 24 marzo. La sede della eventuale finale, in programma il 29 marzo, sarà stabilita tramite sorteggio. Ai play off per staccare il pass per Qatar 2022 prendono parte 12 squadre, divise in tre gruppi da quattro squadre, una vera e propria ‘Final Four’. Le tre vincitrici si qualificano.

MANCINI: “AVREMMO VOLENTIERI EVITATO IL PORTOGALLO“

“Sia noi che il Portogallo ci dobbiamo arrivare in finale, e siccome è una partita secca con la Macedonia le difficoltà ci sono sempre. Come noi avremmo volentieri evitato il Portogallo loro ci avrebbero evitato altrettanto. Purtroppo è andata così. Noi siamo fiduciosi e positivi”. Così, spiega la Dire (www.dire.it), il ct dell’Italia Roberto Mancini commenta a caldo il sorteggio dei playoff Mondiali.

“La Macedonia ha fatto un ottimo gruppo di qualificazioni, dovremo fare una gran partita e poi vedremo dove giocheremo la finale. Joao Pedro? È una cosa che non abbiamo ancora discusso. Abbiamo giocatori bravi, lui è un ottimo attaccante che conosce il calcio italiano, ma non dimentichiamo quello che i ragazzi hanno fatto quattro mesi fa. Per noi sarà importante avere tutti a disposizione a marzo”.

I SORTEGGI DEI PLAYOFF

Gruppo A

Semifinale 1: Scozia-Ucraina

Scozia-Ucraina Semifinale 2: Galles-Austria

Gruppo B

Semifinale 3: Russia-Polonia

Russia-Polonia Semifinale 4: Svezia-Repubblica Ceca