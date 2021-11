Paolo Maggi nuovo presidente di Tetra Pak Italia: cambio al vertice della sede italiana del Gruppo svedese delle soluzioni di trattamento e confezionamento degli alimenti

Paolo Maggi è il nuovo Presidente di Tetra Pak Italia. Succede a Francesco Faella che assume il ruolo di Vice President Packaging Ambient Solutions.

Paolo Maggi fa il suo ingresso in Tetra Pak nel 1998 dove ricopre i ruoli di Key Account Director, VP Sales Management negli Stati Uniti e in Canada, per poi diventare Managing Director Indonesia, fino alla più recente posizione di Director Ambient Solutions, antecedente alla nomina a Managing Director South Europe che include, appunto, la guida di Tetra Pak Italia.

“È per me un onore ricevere questo incarico – sottolinea Paolo Maggi –. L’azienda è attualmente impegnata a livello globale in un percorso di sostenibilità ambizioso che sta portando avanti con il coinvolgimento di tutta la nostra catena del valore. E proprio nello spirito di un impegno condiviso con dipendenti, clienti e stakeholder, in Italia lavoreremo per dare un contributo importante a questo processo di cambiamento nel segno delle tre direttrici Tetra Pak: Alimenti, Persone e Pianeta”.