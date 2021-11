Il live action di One Piece su Netflix: svelato il cast

One Piece, svelato il cast del live action Netflix. La serie in onda in streaming sulla piattaforma sarà composta da 10 episodi

La Ciurma di Cappello di Paglia ha finalmente un volto. Netflix ha svelato il cast di One Piece, l’adattamento live action del popolare manga di Eiichiro Oda.

Attraverso gli account social ufficiali, il colosso dello streaming ha presentato gli attori che interpreteranno personaggi principali della prima parte dell’opera, che ad oggi conta 100 volumi:

Monkey D. Luffy – Iñaki Godoy

Roronoa Zoro – Mackenyu

Nami – Emily Rudd

Usopp – Jacob Romero Gibson

Sanji – Taz Skylar

Il live action di One Piece è prodotto da Netflix in collaborazione con Tomorrow Studios e Shueisha. Composta da 10 episodi, la serie sarà scritta da Steven Maeda, già sceneggiatore di Lost e X-Files. Eiichiro Oda, autore del manga, figura come produttore esecutivo.