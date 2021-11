Gli Altrove pubblicano il singolo “Statua”

Fuori sulle piattaforme streaming “Statua”, il nuovo singolo della band lombarda Altrove. Protagonista del brano è appunto una statua in conflitto interiore

Fuori “Statua”, il nuovo singolo della band lombarda Altrove. Protagonista del brano è appunto una statua, in costante conflitto interiore, divisa tra la propria natura immobile e la propria capacità di prendere vita quando di notte la piazza in cui si trova diventa deserta. Questa insolita protagonista si lascia andare ad un ultimo viaggio che finirà per portarla alla piena consapevolezza di sé.

Intraprende quindi un’avventura fatta di corse fra i campi di grano, commozione alla vista del mare, contemplazione delle montagne, lasciandosi accarezzare dal vento e baciare dal sole. Amare sorpresa nel riaprire gli occhi e rendersi conto di non essersi mai spostata e di trovarsi nello stesso posto di sempre.

Un enigma sonoro tra sogno e realtà in cui la risposta è nell’ascoltatore stesso.

Altrove è un progetto formato da 5 elementi e nato nel 2018 in una soffitta con pochissimi mezzi per autoprodursi. Partendo da qui, arrivano i primi live e le prime grandi soddisfazioni. Altrove è un luogo in cui ci si può rifugiare quando se ne sente il bisogno, dove è possibile galleggiare tra fantasia e realtà essendo ancora essere spensierati e leggeri, ma senza superficialità.