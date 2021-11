Esofagite eosinofila: budesonide compresse efficace

Esofagite eosinofila, budesonide in compresse aumenta la distensibilità esofagea secondo uno studio presentato al Congresso UEG

Nei pazienti adulti con esofagite eosinofila attiva, le compresse di budesonide durante la terapia di induzione sono risultate efficaci nell’aumentare la distensibilità esofagea, che è ulteriormente migliorata durante la terapia di mantenimento, secondo quanto presentato al congresso United European Gastroenterology (UEG) Week 2021.

L’esofagite eosinofila è una malattia cronica, immuno-mediata, con restrizione esofagea, caratterizzata clinicamente da sintomi correlati alla disfunzione esofagea e istologicamente da un’infiammazione predominante negli eosinofili. È stata identificata di recente e la sua frequenza sta aumentando rapidamente, al punto che oggi è la seconda malattia più comune nell’esofago. Per questa condizione non esiste una terapia autorizzata e il trattamento con farmaci adattati da altre patologie è stato limitato e non standardizzato.

«Un trattamento di 6 settimane con budesonide in compresse orodispersibili da 1 mg è stato altamente efficace nell’aumentare la distensibilità esofagea rispetto al placebo in pazienti adulti con esofagite eosinofila attiva» ha affermato il primo autore Alfredo Lucendo del dipartimento di gastroenterologia del General Hospital di Tomelloso, in Spagna, durante la sua presentazione. «La distensibilità esofagea è ulteriormente migliorata durante il mantenimento della terapia con entrambe le compresse di budesonide 0,5 e 1 mg due volte al giorno. Al contrario si è ridotta significativamente tra i pazienti che ricevevano placebo, che in seguito hanno presentato una recidiva di malattia attiva».

Risultati di due studi

Nello studio EOS-1 i ricercatori hanno assegnato in modo casuale 88 adulti con esofagite eosinofila attiva a ricevere per 6 settimane un trattamento a base di compresse orodispersibili di budesonide (n = 59) o placebo due volte al giorno (n = 29). Nello studio EOS-2, 204 pazienti adulti con malattia in remissione clinico-istologica sono stati assegnati in modo casuale a ricevere per 48 settimane budesonide orodispersibilie alla dose di 1 mg due volte al giorno (n = 68), alla dose di 0,5 mg due volte al giorno (n = 68) o placebo due volte al giorno (n = 68).

In sei centri specializzati, la tecnologia Endoluminal Functional Lumen Imaging Probe è stata utilizzata per misurare la distensibilità esofagea in 22 pazienti in EOS-1 e in 38 pazienti in EOS-2 nel corso dell’endoscopia al basale e al termine del trattamento.

Migliore distensibilità esofagea con budesonide

I risultati hanno mostrato un aumento della distensibilità esofagea rispetto al basale nei pazienti sottoposti a un trattamento di induzione della remissione di 6 settimane con budesonide orodispersibilie 1 mg due volte al giorno rispetto al placebo (p=0,004). Lucendo ha fatto presente che durante le 48 settimane di mantenimento del trattamento di remissione, la distensibilità esofagea è ulteriormente aumentata con il farmaco alle dose di o,5 e 1 mg due volte al giorno rispetto a quanto osservato con il placebo (p=0,021).

«Le compresse di budesonide sono una terapia efficace per arrestare e anche per ripristinare il processo di rimodellamento fibrostenotico nei pazienti adulti con esofagite eosinofila» ha concluso.

Lucendo AJ et al. Abstract OP179. Presented at: UEG Week; Oct. 3-5, 2021 (virtual meeting).