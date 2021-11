Dayanira online con il singolo “Bad Girl”

Dayanira online con il brano “Badgirl” prodotto da Dario Scognamiglio in arte BlueJeans. Il singolo è disponibile in digitale e in radio

“BADGIRL”, prima release di DAYANIRA, è un brano R&B-Drill con influenze Pop che racconta la storia di un ragazzo conteso tra due ragazze. La protagonista è una ragazza sicura di sé, egocentrica e determinata, consapevole che il suo ex ragazzo non smetterà mai di desiderarla e di pensarla nonostante a lei non importi più nulla. Questa provocazione genera una reazione nella nuova partner del ragazzo creando un antagonismo tra le due.

Nel videoclip ufficiale di “BADGIRL” ci sono due scene principali: una con Dayanira e le modelle in una camera da letto di un hotel milanese che si divertono insieme ballando sulle note della canzone e scambiandosi confidenze piccanti; poi, una seconda scena in cui Dayanira accompagna le ragazze in un vicolo della città per le riprodurre la coreografia di uno street dance video, studiata dalla protagonista e ispirata al nuovo movimento musicale della Drill.

Biografia

Elena Sofia Damato, in arte Dayanira, nasce a Trani il 06/05/1997, in Puglia. Sin da bambina mostra un’ incredibile predisposizione e talento per le arti quali canto, danza e recitazione. Frequenta il Liceo Musicale “l’Opera” a Barletta dove impara a suonare il pianoforte ed apprendere le varie discipline musicali. A 18 anni inizia la sua carriera da showgirl. Viene ammessa a Roma presso l’Accademia Internazionale del Musical; partecipa a provini per talent, film, comparse, programmi TV, live e musical. Dopo numerosi live show a Roma e poi a Milano, decide di intraprendere la sua carriera musicale, iniziando a collaborare con l’etichetta discografica Platinum Label e nasce così il suo primo singolo, “Badgirl” prodotto da Dario Scognamiglio in arte BlueJeans. Il brano è disponibile in digitale dal 29 ottobre e in radio dal 12 novembre 2021.