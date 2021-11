Amanda torna con il singolo “Polvere”

Disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “Polvere”, il nuovo singolo della cantautrice italiana classe 1990 Amanda

Polvere e’ la storia di un amore tossico. La presa di coscienza che tutto ciò che è stato è finito per sempre ed è meglio dividersi per non farsi del male, per ritornare a vivere pienamente la propria vita e non eclissarsi. Ogni storia ci lascia un frammento e il brano e’ un ringraziamento per quello che si e’ vissuto.

Chi è Amanda?

Amanda è una cantautrice italiana classe 1990 nata ad Aprilia, in provincia di Latina, che ama contaminare il suo lato Indie-Pop con sfumature Soul, R&B, Rap, Rock. Dall’età di 7 anni scrive i suoi testi e inizia a calcare i primi palchi verso i 13 facendone negli anni una professione che la vedrà nei locali di zona. L’esperienza live infatti è di gran formazione per l’artista regalandole quel lato eclettico che la contraddistingue.

A Gennaio 2020 Amanda presenta il suo primo album al produttore Andrea Madeccia che sposa da subito il progetto della cantautrice, scritto per chi fa del coraggio il suo punto di forza, contro ogni pregiudizio e violenza di genere questo disco ha un accento tematico dedicato all’emisfero femminile e al sociale.

A Gennaio 2021 la cantautrice firma con l’Etichetta Discografica indipendente Leindiemusic per la distribuzione di Artist First che apre la sua carriera in Italia con la pubblicazione del primo singolo dal titolo “Parole al Vento”. Dopo “Luna d’argento” e “Sei Tu” l’artista è alla pubblicazione del quarto singolo “Polvere” che fa strada al suo primo Album.