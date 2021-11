Previsioni meteo 25 novembre 2021: maltempo al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 25 novembre 2021: perturbazione in transito sulle regioni settentrionali e centrali tirreniche dove non mancheranno piogge e temporali

Italia di nuovo nella morsa del maltempo a causa dell’arrivo di una perturbazione mediterranea che già dalla tarda serata di ieri ha portato piogge al Nord e sulle coste tirreniche. Nella giornata di oggi il nucleo instabile raggiungerà le regioni settentrionali e centrali portando piogge e temporali. Possibili precipitazione sparse anche al meridione e sulle Isole maggiori. Tornerà a cadere anche la neve a quote inferiori ai 1000 metri sull’arco alpino.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il tempo risulterà instabile anche nella giornata di domani, soprattutto al Nordest, sulle aree tirreniche e in Sardegna. Piogge e temporali potranno insistere per gran parte del giorno, con le maggiori criticità attese su Toscana, Lazio e Campania. Anche il weekend si preannuncia instabile, con piogge sparse su gran parte delle regioni e quota neve in calo.

Intanto per oggi, giovedì 25 novembre 2021, al Nord Italia al mattino precipitazioni sparse specie sulle regioni di nord-ovest, con neve fino a quote collinari sul Piemonte; fenomeni intensi attesi sulla Liguria. Al pomeriggio precipitazioni estese a tutti i settori, fenomeni in esaurimento sul Piemonte. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse su tutti i settori. Neve sulle Alpi a quote di media montagna.

Al Centro al mattino tempo instabile con piogge sparse su Toscana ,Umbria e Lazio, più asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio ancora tempo instabile specie sui versanti Tirrenici, più asciutto sulle regioni Adriatiche. In serata attese piogge intense sul Lazio, fenomeni in estensione alle restanti regioni. Neve nella notte fino a 1600 metri in Appennino.

In Toscana instabilità diffusa a partire dalla mattinata con piogge su tutti i settori via via più intense nel corso delle ore pomeridiane; generale miglioramento atteso tra la sera e la notte salvo locali fenomeni sui settori interni.

Al Sud al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori con isolate piogge sulle Isole Maggiori e sulla Campania. Al pomeriggio attesi nubifragi sulla Sicilia, precipitazioni sparse anche su Sardegna, Calabria e Campania. In serata forte maltempo sulle regioni peninsulari, residue piogge tra Sicilia e Sardegna, dove è atteso un miglioramento nella notte.

In Calabria cieli generalmente poco nuvolosi in mattinata su tutti i settori, mentre al pomeriggio si attendono deboli piogge estese su gran parte della regione. Peggiora in serata con fenomeni più intensi attesi in transito dai settori meridionali.

Temperature minime stabili o in aumento al Centro-Nord, in lieve calo al Sud; massime in diminuzione al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori, in rialzo altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.