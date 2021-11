Dorale pubblica il suo nuovo singolo “Rossa”

Fuori il nuovo singolo del rapper Dorale, “Rossa” feat. Milly Maggiore: il brano è online per Old Skuul Records, su tutti i digital store

DORALE pubblica il suo secondo singolo “Rossa” per OLD SKUUL Records. Dopo l’esordio con “Red Sky” uscito lo scorso giugno, “Rossa” è il secondo focoso capitolo di una narrazione sentimentale intrapresa dall’artista, fil rouge tra i due brani.

“Questo brano racconta un sogno rimasto tale.” dichiara DORALE – “Spesso le persone provano a cambiare vita trasformandola in ogni suo elemento e così scappare o scegliere un altro paese in cui vivere può sembrare l’unica soluzione al problema, quando invece il problema risiede proprio nella persona con cui si vorrebbe intraprendere quello stesso viaggio. Rossa è la conferma di un amore deleterio e utopico, anticipato in Red Sky.” – conclude.

“Siamo felici di proporvi questo nuovo ‘episodio’ della storia che DORALE ha iniziato a raccontarci attraverso le sue canzoni” – afferma Loris Negro, Label Manager di OLD SKUUL Records – “Non vediamo l’ora di farvi ascoltare anche le sue prossime produzioni per comprenderne infine il quadro d’insieme.”.

La cantante Milly Maggiore, racconta così la sua partecipazione al progetto come feat.: “Con DORALE si è creata subito una forte alchimia artistica, infatti lo stesso giorno abbiamo scelto il beat, il testo e le linee melodiche. Nella strofa che canto, ho deciso di esprimere il mio concetto di relazione tossica “.

Ascolta “Rossa” qui: https://bit.ly/3b05pSA

DORALE è un progetto artistico che nasce dall’esigenza di raccontare il significato dell’amore secondo l’artista. Ogni singolo pubblicato è pensato come l’episodio di una serie tv. Le liriche di DORALE si discostano dall’ostentazione di stili di vita oligarchici, approdando su esperienze comuni che accadono ogni giorno, in grado di suscitare coinvolgimento ed empatia.

