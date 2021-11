Diabete: la terapia cellulare sostitutiva è efficace

Diabete di tipo 1: esiti positivi dalla terapia cellulare sostitutiva nel primo paziente trattato secondo i risultati di nuovi studi

Una terapia sostitutiva sperimentale con cellule di isole pancreatiche derivate da cellule staminali completamente differenziate per persone con diabete di tipo 1 ha dato esiti positivi in studio clinico di fase I/II, secondo quanto comunicato dalla compagnia Vertex Pharmaceuticals, che sta sviluppando il nuovo approccio terapeutico.

Il primo paziente a cui è stata somministrata la terapia cellulare, denominata VX-880, ha dimostrato il ripristino della produzione di insulina e ha raggiunto livelli di peptide C di 560 pmol/l in risposta al test di tolleranza al pasto misto alla visita al giorno 90. Il fabbisogno giornaliero di insulina si è ridotto del 91% e ci sono stati simultanei miglioramenti rilevanti nel controllo del glucosio, abbinati a una buona tollerabilità.

VX-880 è una terapia cellulare insulare sperimentale derivata da cellule staminali allogeniche, completamente differenziate e in grado di produrre insulina, prodotta utilizzando una tecnologia proprietaria. VX-880 è in corso di valutazione nei pazienti affetti da diabete di tipo 1 con ridotta consapevolezza di ipoglicemia e ipoglicemia grave. La terapia ha le potenzialità per ripristinare la capacità del corpo di regolare i livelli di glucosio ripristinando la funzione delle cellule delle isole pancreatiche, compresa la produzione di insulina sensibile al glucosio. Viene erogata mediante un’infusione nella vena porta epatica e richiede una terapia immunosoppressiva cronica per proteggere le cellule delle isole dal rigetto immunitario.

«Come chirurgo che ha lavorato nel campo del trapianto di cellule insulari per decenni, questo approccio, che elimina la necessità di un donatore di organi, potrebbe essere un punto di svolta», ha affermato James Markmann, Professore di Chirurgia e Capo della Divisione di Chirurgia dei Trapianti presso il Massachusetts General Hospital.

«Più di dieci anni fa il nostro laboratorio ha avuto una visione per lo sviluppo di una terapia sostitutiva con cellule insulari per fornire una cura funzionale alle persone che soffrono di diabete di tipo 1» ha dichiarato Doug Melton, Professore della Xander University ad Harvard e ricercatore dell’Howard Hughes Medical Institute. «Questi risultati promettenti fanno sperare che le cellule insulari completamente differenziate derivate da cellule staminali possano fornire una terapia in grado di cambiare la vita di questi pazienti».

Una sperimentazione clinica di fase I/II

Lo studio clinico di fase I/II, multicentrico, a braccio singolo e in aperto su pazienti affetti da diabete di tipo 1 con ridotta consapevolezza di ipoglicemia e ipoglicemia grave, è stato concepito come un trial sequenziale in più parti per valutare la sicurezza e l’efficacia di VX-880. L’arruolamento, tuttora in corso, prevede di raggiungere un totale di 17 partecipanti.

L’unico paziente trattato finora aveva il diabete da circa 40 anni e dipendeva dall’assunzione di insulina esogena. Nell’anno precedente al trattamento ha manifestato 5 episodi ipoglicemici gravi, potenzialmente fatali. Prima della terapia con VX-880, la dose di insulina assunta era di 34 unità al giorno e i livelli di peptide C stimolato a digiuno non erano rilevabili, indicando la mancata sintesi di insulina endogena.

Secondo il protocollo dello studio, il paziente ha ricevuto metà della dose target di VX-880 attraverso un’infusione nella vena porta epatica in combinazione con un regime standard di agenti immunosoppressivi.

La terapia cellulare è risultata efficace e sicura

Il peptide C a digiuno, l’emoglobina glicata (HbA1c) e la dose giornaliera media di insulina in 7 giorni sono stati misurati a vari intervalli dopo il trattamento con VX-880 fino al giorno 90.

La funzione delle cellule delle isole è stata valutata al basale e al giorno 90 utilizzando un test di tolleranza ai pasti misti (MMTT) con quantificazione dei livelli di peptide C, un marker diretto della produzione di insulina. Al giorno 90 dopo il trattamento il peptide C a digiuno era 280 pmol/l, indicando il ripristino della produzione di insulina basale, e aumentava dopo la stimolazione MMTT fino a un picco di 560 pmol/l, indicando che VX-880 ripristinava la produzione di insulina sensibile al glucosio.

«L’HbA1c è scesa da una media dell’8,6% al 7,2%, una riduzione maggiore di quella che i medici possono ottenere con le migliori tecnologie di trattamento attuali» ha affermato l’endocrinologo dell’UCLA Peter Butler. «Inoltre il paziente aveva bisogno di sole 3 unità di insulina al giorno rispetto alle 34 unità prima del trattamento: una riduzione del 91%».

In questo primo paziente la sicurezza di VX-880 era generalmente coerente con il regime immunosoppressivo utilizzato nello studio. Non ci sono stati eventi avversi gravi considerati correlati al trattamento e la maggior parte degli effetti collaterali è stata considerata da lieve a moderata. I più comuni sono stati eventi ipoglicemici gravi, non gravi, non correlati a VX-880 e verificatisi nel periodo perioperatorio.

Si cerca di evitare la terapia immunosoppressiva

Vertex sta studiando nuovi approcci che eliminerebbero la necessità per i pazienti di sottoporsi a immunosoppressione, aprendo potenzialmente il trattamento a tutti coloro che soffrono di diabete di tipo 1 e ad alcuni con diabete di tipo 2.

Questi metodi, incluso l’incapsulamento delle cellule in un dispositivo o l’ingegnerizzazione per eludere naturalmente il sistema immunitario, sono visti con uno scettico ottimismo poiché hanno fallito in passato, ma hanno il potenziale per trasformare la malattia. L’azienda prevede di richiedere l’autorizzazione della Fda per avviare uno studio di fase I/II con cellule incapsulate nel 2022.