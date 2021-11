Davide Calandra con Spika per “Vicoli bui”

Si intitola “Vicoli bui” il nuovo singolo di Davide Calandra che vede il featuring di Spika: il brano è su tutte le piattaforme streaming

“Vicoli Bui” il nuovo brano di Davide Calandra in featuring con Spika. Davide Calandra Sebastianella in precedenza conosciuto anche con il nome di Devid e DIECI, è un rapper, cantante, produttore e autore italiano.

Questo brano anticiperà il primo singolo che uscirà con il video ufficiale che darà poi il via alla promozione dell’album nuovo.

Il brano in questione è appunto “Vicoli Bui” in featuring con Spika appena uscito con Machete! Il singolo è uscito su tutte le piattaforme digitali il 22 Ottobre 2021

distribuito da Artist First ed è già in rotazione su Radio Italiane FM.

MULTILink BRANO:

https://davidecalandra.lnk.to/VicoliBui