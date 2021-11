Silent Bob & Sick Budd online con il video di “Vedova nera”

Online su YouTube il video di “Vedova nera”, il nuovo singolo di Silent Bob & Sick Budd: il brano è estratto dal disco d’inediti “Piove ancora”

Disponibile online su YouTube il videoclip ufficiale di “Vedova nera”, nuovo singolo di Silent Bob & Sick Budd. Il brano è estratto dal disco d’inediti fresco di stampa “Piove ancora”, uscito su etichetta Bullz Records, licenza esclusiva Believe Artist Services, e disponibile dallo scorso 5 novembre in fisico e digitale su Spotify e in tutti i digital store.

Grazie ad un sound ammaliatore che rimane nelle orecchie sin dai primi ascolti “Piove ancora” è un disco di autentica verità che unisce in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente l’inconfondibile flow di Silent Bob e il tappeto sonoro a tratti old school e black di Sick Budd, una coppia ormai di fatto che negli anni è diventata affiatata, creando un legame indissolubile, disegnando un’identità musicale unica ed inconfondibile.

“In una relazione – dichiara Silent Bob – c’è sempre chi ha bisogno di amare e chi di essere amato. Il primo di solito da tutto ciò che ha dentro in cambio di gesti che col tempo diventano sempre più rari e piccoli, il secondo appunto dà il minimo e vive il tutto in maniera più lucida e forse anche distaccata. Io tra le due parti sono stato la prima e tutto ciò che ho ottenuto sono cicatrici che mi porto dietro tutt’ora in ogni tipo di relazione con le persone.Lei una vedova nera io? la preda perfetta.. Ha saputo costruire la ragnatela, intrappolarmi e in fine avvelenarmi…tutto questo mi ha cambiato e scriverlo sotto forma di testi mi aiuta a farmene una ragione e a voltare pagina. I morsi che ho ricevuto sono profondi,dimenticarlo è impossibile.”

La rabbia che contraddistingue la scrittura di Silent Bob è la stessa di due anni fa, l’insoddisfazione maggiore e il processo di riflessione indotto dallo stato di isolamento anche a causa dei vari lockdown gli hanno consentito di scavare più a fondo nel suo essere artista portando a galla un’ “anima black” ancora più intensa. “Piove ancora” intende sancire la presenza stabile di Silent Bob nel panorama musicale contemporaneo, confermandosi a pieno titolo tra le nuove leve più interessanti ed originali della nuova scena italiana.

Le collaborazioni

Il disco s’impreziosisce inoltre di collaborazioni con alcuni degli artisti più significativi della scena urban: da Emis Killa nel brano “Potevamo”, a Speranza in “9×19” non manca il feat con Drast (Psicologi) in “Baci di Giuda”, tutte collaborazioni sono dettate da reciproca stima artistica e personale.