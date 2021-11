Radio Trapani torna con il nuovo singolo “Go”

Radio Trapani su tutte le piattaforme digitali con “Go”, una danza rituale per dire addio: il singolo con video è una synth ballad liberatoria

Go è il nuovo singolo di Radio Trapani, una synth-ballad malinconica ma dal gusto sperimentale che l’artista e producer, di base ad Amsterdam ma di originari piemontesi, ha prodotto a quattro mani con il produttore Almazzieri (iosonouncane, _ofclouds). Questo terzo singolo prosegue concettualmente il discorso iniziato dai due precedenti in una graduale accettazione di una storia d’amore che finisce.

Il flusso di coscienza del brano evoca immagini e momenti dalla relazione perduta in una sorta di rituale che ricerca una connessione con il partner lontano. Nel video, diretto e performato dallo stesso artista, questo processo si manifesta in una danza sinuosa in cui un vaporoso drappo di tulle rosa diventa l’unico indumento con cui l’artista rimasto nudo e indifeso di fronte alla realtà cerca di proteggersi.

A livello compositivo le armonie gospel del synth pad sembrano quasi sottolineare il carattere ritualistico del brano, e lo stesso fa il coro nei ritornelli. Strutturalmente le strofe dense di testo e i ritornelli fondamentalmente strumentali creano un contrasto peculiare e nonostante l’orchestrazione possa inizialmente apparire molto minimale un ascolto attento rivela un mondo di dettagli sonori con cui i due produttori hanno vestito la canzone, improvvisando con diversi strumenti e tecniche. Il suono complessivo potrebbe ricordare James Blake, Porches e Frank Ocean, tre delle maggiori ispirazioni di Radio Trapani. L’accumulo è lento ma organico e l’ultimo ritornello si apre ad una coda più piena e emotiva, un crescendo liberatorio che rappresenta un’accettazione finale, dolorosa ma necessaria.

Insieme ai due singoli precedenti, Go sarà incluso in un concept EP che vedrà la luce nella primavera del 2022.