“Portami al mare” è il nuovo romanzo di Nadia Boccacci

Si intitola “Portami al mare” il nuovo romanzo della scrittrice toscana Nadia Boccacci: il libro è disponibile nei negozi fisici e online

Viola sognava una vita diversa. Le sarebbe piaciuto diventare una ginnasta e una scrittrice, in grado di volteggiare con la stessa abilità tra lo spazio e le parole, libera nel corpo e nello spirito; poi nella sua vita arriva Alberto… e tutto cambia. Dieci anni più tardi, dopo aver messo alla porta il padre di suo figlio, si ritrova da sola a raccogliere i cocci sparsi di una storia finita, con la consapevolezza di aver amato un uomo che forse non è mai esistito, diverso da quello che credeva. Sarà possibile per lei voltare pagina e riappropriarsi della propria esistenza? Mentre ancora si dibatte nel dubbio e nella delusione della sconfitta, ecco comparire Fabio, che profuma di buono, che ama il piccolo Luca come se fosse suo figlio, che le dedica versi d’amore, che la porta al mare. Viola si sente rinascere. Possibile che sia tutto reale e che quest’uomo assolutamente perfetto lo sia per davvero? Oppure dietro tanta luce si nasconde qualcosa di oscuro?

BIOGRAFIA. Nadia Boccacci (Colle di Val d’Elsa, 1968) è laureata in Lingue e Letterature straniere moderne presso l’Università di Firenze, insegna Italiano e Inglese in una scuola primaria. Tiene incontri letterari e laboratori di scrittura creativa nelle scuole secondarie. Ha pubblicato i romanzi Uno sguardo perso nel vuoto, In viaggio con te, I colori che ho dentro e un libro didattico nato a scuola, Tanti piccoli principi, oltre a racconti e poesie inseriti in antologie di autori vari. Con Les Flâneurs ha pubblicato: Non posso non guardarti negli occhi (2016), Ali di farfalla (2018) e la storia illustrata per bambini Dario è mio fratello (2020). Attualmente sta scrivendo un nuovo romanzo.

Portami al mare

di

Nadia Boccacci

Genere: Narrativa

Collana: Bohèmien

Pagine: 162

Prezzo: € 14,00

Codice Ean: 9791254510230

LA CASA EDITRICE. Les Flâneurs Edizioni nasce nel 2015 grazie a un gruppo di giovani amanti della Letteratura. Il termine francese “flâneur” fa riferimento a una figura prettamente primo novecentesca d’intellettuale che, armato di bombetta e bastone da passeggio, vaga senza meta per le vie della sua città discutendo di letteratura e filosofia. Oggi come allora, la casa editrice si pone come obiettivo la diffusione della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa alla poesia fino alla saggistica, con indipendenza di pensiero e occhio attento alla qualità. Les Flâneurs Edizioni intende seguire l’autore in tutti i passaggi della pubblicazione: dall’editing alla promozione. Les Flâneurs Edizioni è contro l’editoria a pagamento.

