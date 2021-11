“L’uomo più triste del mondo” è il nuovo brano di Mancha

È disponibile in streaming e digital download L’uomo più triste del mondo (Trident Music/Polydor), il nuovo singolo di MANCHA realizzato in collaborazione con Mr Monkey. Mancha torna a esplorare nuovi territori sonori grazie alla semplicità delle sue doti strumentali, sfruttando quel ritorno delle chitarre tipico della sua generazione. Schiva ogni etichetta di genere e spazia in un campo musicale sconfinato che gli permette di affacciarsi prepotentemente al mondo e imporsi tra i migliori giovani da tener d’occhio nel 2022, in attesa del suo primo album. La grande attenzione alla musica, quella vera e suonata, dà poi un grande valore al profilo artistico di Mancha, che ne fa un punto di forza. Il brano nasce da un chitarra e voce e poi da lì, grazie anche alla collaborazione con Mr Monkey, esplode in quella che è la canzone fatta e finita. «L’uomo più triste del mondo è la descrizione dell’autoconsapevolezza e accettazione di essere una persona che prova tanta tristezza. Ciò che mi piace di più di questo singolo è la contrapposizione tra un’atmosfera cupa e la progressione in maggiore che è invece associata sempre a qualcosa di felice. Mi piace urlare che “sono l’uomo più triste del mondo” con tutta l’energia che ho in corpo al ritmo del tipico sound british rock.» BIO

Leonardo Parmeggiani, aka M A N C H A, classe 1999, cresce in provincia di Bologna e forma la sua cultura musicale con un viaggio a 360 gradi che tocca le pietre miliari di tutti i generi musicali del secolo scorso, jazz, hip hop e soul, coniugandole con le sonorità contemporanee, con il rock. Suona, produce e canta, in modo delicato ma sempre ben deciso e muscolare.