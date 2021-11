I blablabla di Greta Thunberg non piacciono a Cingolani

Clima, il Ministro Cingolani contro l’attivista Greta Thunberg: “Semplicistico parlare di blablabla, se tutti sono imbecilli…”

“Credo che se c’è qualcuno che non fa blablabla sono io. Greta l’ha detto a me ma anche agli altri attivisti che ci sono rimasti molto male. Quando uno dice che tutto il mondo è fatto da imbecilli poi deve farsi qualche domanda”. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital, commenta le parole dell’attivista svedese Greta Thunberg.

“E’ troppo semplicistico dire che tutti non stanno facendo nulla, ci sono sicuramente dei ritardi – aggiunge Cingolani come riferisce la Dire (www.dire.it) -. Questa è la più grande sfida che l’umanità si trova ad affrontare. Non ci sono libri o regole già scritte. Dal punto di vista dell’ambiente dobbiamo accelerare ma se fermiamo tutto subito ci saranno molte vittime dal punto di vista sociale. Il problema è un po’ più complicato del blablabla. Capisco la contestazione giovanile. Questi ragazzi sono fenomenali, hanno molte idee, ma dobbiamo dare lo spazio per proporle. Loro contestano e noi lavoriamo, ma io non apprezzo l’eccesso. Ci vuole sobrietà anche nella contestazione. E c’è stato un eccesso di semplificazione”.

