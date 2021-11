Fuori il nuovo singolo di Andrea Ra intitolato “Dipendenza”

E’ uscito su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Andrea Ra intitolato “Dipendenza” che anticipa il nuovo album di prossima uscita

Dopo “Mi Vuole Sigillare (Gates)”, Andrea Ra torna con l’inedita “Dipendenza”: secondo estratto, per il cantante, bassista, musicista e produttore romano, dal suo nuovo album di prossima pubblicazione. La sintesi e l’essenza del messaggio veicolato in “Dipendenza” può essere compresa proprio in una frase del testo: “il Mondo è droga”. Dipendenze, affettive, da Social, da consumo o da abuso che creano le più svariate ossessioni in un Mondo anestetizzato ed anestetizzante in cui viene esercitato un continuo controllo che produce un overload di basse emozioni come rabbia, paura, ansia e sensi di colpa. Basse emozioni in un Mondo in preda al panico e alla schizofrenia: un “Truman Show” le cui impalcature erano da tempo pericolanti, sprofondato ora in una “Matrix” ancor più pericolosa.

E’ questo il senso dell’omaggio, nel video, al Professor Corrado Malanga (ricercatore e maestro d’ipnosi regressiva in merito alle abduction aliene), che da anni pone l’accento sul fatto che il denaro e il potere sono alcuni dei mezzi più utilizzati per esasperare ed inasprire il conflitto duale tra gli uomini. Il brano vede la presenza, alla batteria, del figlio James Rio con cui ormai collabora sin dal 2015 sia in studio che dal vivo.

In “Dipendenza” l’impronta del crossover anni ’90 è tanto evidente quanto il richiamo al magistero del Basso dei Primus, sebbene qui Andrea Ra suoni anche la chitarra. Una testimonianza rara quella di Andrea Ra, in un 2021 dove quasi nessun “cantautore Rock” riesce a spingersi e a calcare con tanta credibilità territori ormai sconosciuti anche a tante band “cosiddette” alternative. Già nel 2002 le più grandi riviste di settore hanno riservato ad Andrea Ra l’appellativo di “Les Claypool italiano” e, dopo quasi 20 anni, lui ancora risponde con coerenza: “Presente!” all’appello. Dopo essere stato premiato come miglior bassista italiano Alternative al Mei 2017 torna con questo nuovo singolo pregno di significati e attualità.

Il videoclip di “Dipendenza” (con Regia e Disegni di Gilda Gubinelli) è stato pubblicato il 15/10 in Anteprima Esclusiva sul sito della storica emittente Radio Rock dove il brano è attualmente in Alta Rotazione. Dal 22/10 il Videoclip è disponibile anche su YouTube https://youtu.be/T-2C9aeAMLg

https://open.spotify.com/track/3sBorPKQAJ4wWj6LYnwc1b?si=6JuxS534Qbi7Y9_xLc0Djw