Fuori sulle piattaforme streaming “Flamethrower”, il nuovo ep di Sacrobosco. Esce per Sussidiaria, label di Daniele Carretti (Offlaga Disco Pax, Felpa)

Flamethrower è il nuovo ep di Sacrobosco. Esce per Sussidiaria, label di Daniele Carretti (Offlaga Disco Pax, Felpa). Il disco contiene tre brani che hanno fatto parte dello stesso ciclo compositivo del precedente Both Sides Of The Sky, full lenght pubblicato ad aprile 2021, ma che per la loro lunghezza e natura sono stati lasciati fuori dalla tracklist e ripensati per una pubblicazione mirata. Ciascun brano è accompagnato da un video realizzato attraverso processi di campionamento e rielaborazione di filmati presi dal web incrociati con riprese originali, ripassati poi su nastro VHS.

Flamethrower

Cronologicamente uno dei primi brani ad esser stati concepiti sotto il moniker Sacrobosco, questo pezzo è restato diversi mesi nei bassifondi di un hardisk prima di essere ripreso e ultimato. Si regge su un ritmo lento che procede sospeso attraverso paesaggi dreamy.

Okyanus

Il brano è stato concepito per la raccolta Resonance – An Alternative Italian Music Support to Grup Yorum, prodotta a settembre 2020 da Giacomo Giunchedi e pubblicata su Bandcamp per raccogliere un fondo da donare al collettivo musicale di Istanbul. Al progetto hanno partecipato 14 artisti della scena elettronica e sperimentale italiana tra i quali Egle Sommacal, Geodetic, Stromboli. La versione presente in Flamethrower, che nasce da un nuovo assetto del brano pensato per essere suonato live, ha una struttura piú lunga ed elaborata.

Drive

È Il brano piú recente e piú indicativo sulle future direzioni del progetto Sacrobosco. Nasce da un sample estrapolato da un famoso brano pop dei primissimi anni 2000 ed è nato a quattro mani con Giulia Bloom, compagna dell’autore.

Flamethrower è stato registrato da Giacomo Giunchedi. Mixato da Giacomo Giunchedi e Justin Bennett. Masterizzato da Matilde Davoli presso Sudestudio. Artwork di Giacomo Giunchedi.

www.facebook.com/Sacrobosco.music