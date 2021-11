Cancro al seno: il tipo di chirurgia influenza la qualità di vita

Questo studio fornisce una solida base per confermare la bontà dell’approccio europeo, e italiano in particolare, sulla chirurgia del cancro al seno.

Secondo i dati raccolti da EUSOMA, la società europea degli esperti di cancro al seno, negli Stati Uniti si fanno due mastectomie ogni cinque casi diagnosticati, mentre in Europa a parità di diagnosi se ne fa una (e in Italia anche meno). Le ragioni dietro queste scelte non sono solo mediche: negli Stati Uniti c’è la tendenza a fare interventi più drastici per evitare le eventuali cause legali per presunti errori medici in caso di recidiva. Inoltre c’è meno esperienza nella chirurgia conservativa, per cui i medici preferiscono effettuare interventi dei quali sentono di avere maggiore padronanza.

La scuola chirurgica europea, invece, ha puntato molto sulla formazione in chirurgia conservativa, in particolare in Italia, anche grazie al fondamentale contributo degli studi di Umberto Veronesi, sostenuti da AIRC. Nella formazione dei giovani chirurghi a questo approccio, sono naturalmente state indispensabili le prove scientifiche del fatto che un’asportazione parziale del seno non compromette le percentuali di guarigione, a fronte di una qualità della vita sicuramente migliore.