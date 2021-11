The Rebel feat. Danno: fuori “Rebel Music”

The Rebel feat. Danno – “Rebel Music”, disponibile online su YouTube il videoclip del DJ e producer romano insieme al rapper icona dell’hip hop italiano

Fuori su YouTube il videoclip ufficiale di Rebel Music di The Rebel feat. Danno, brano portante della nuova release Rebel Music (from Roma to New York), dallo scorso 1 ottobre disponibile in formato fisico e digitale. Il progetto contiene il singolo con lo Jedi Master del rap italiano, Danno (Colle der Fomento), sul Roma Side. Sul New York Side, invece, sulla stessa base di The Rebel si misura il duo statunitense The Good People, dando vita al brano inedito Body Rockin’ con anche un esclusivo remix della leggenda italiana Ice One.

Con Rebel Music (dove RM è la sigla di Roma quanto di questa release), il producer The Rebel trasporta così l’ascoltatore oltreoceano, come su una lunga metropolitana che collega la capitale a New York, immortalando con la propria musica due lati

“Rebel Music è il suono della realtà che vivo, una Roma nascosta e pulsante, fatta di muri dipinti, spazi occupati e sound system auto costruiti. La collaborazione con Danno è stata l’occasione fondamentale per dare voce a questa dimensione e ne è uscita una hit potentissima. Una pubblicazione in vinile, in due versioni limited edition, official e “smokerz”, ma anche un video “fresco” per una traccia che suona già come un classico”. – The Rebel

Il videoclip di The Rebel, realizzato in 360° con il montaggio di Alessandro Galluzzi, è ambientato in una suggestiva location “street” che, con i suoi graffiti, fa da perfetta cornice al concept del brano. Un sostegno visivo che accompagna il sound e le liriche, che trasudano attitudine hip hop da tutti i pori.

Il vinile ufficiale 12″ è disponibile in tiratura di 400 copie. La versione limitata Smokerz Edition, in collaborazione con Green Monkey, è in tiratura di 100 copie.