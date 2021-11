Su YouTube il video di “Mille fiori” dei Sanlevigo

Online su YouTube il video di “Mille fiori”, il nuovo brano dei SANLEVIGO (distr. Artist First): il brano è anche sulle piattaforme streaming

Online su YouTube il videoclip di “Mille fiori” dei Sanlevigo. Un video prodotto da Crooner Films, che vede la partecipazione della ballerina Francesca Pellegrini, già protagonista di “Nei panni sporchi di Venere”. “Volevamo trasmettere la rabbia per un sentimento spezzato, calpestato, malato. Se la logica ha tutta una sua dimensione, data da schemi irreali e dimensioni inconsce, la rabbia è perdita di controllo, colpa, giustificazione. Nel video si alternano due situazioni distinte: la prima inerente al racconto vero e proprio e la seconda costituita da inquadrature di riempimento, create attraverso l’espressione di due corpi che interagiscono, che non si vedono mai in volto. Nel mezzo, la band che per la prima volta appare all’interno di un suo videoclip.”

Nel video, come nel singolo, i “Mille fiori” rappresentano le complesse sfumature emotive della persona amata. Un paradiso perduto, al quale vorremmo ritornare, al termine di una relazione, per ritrovare l’altro, ritrovare noi stessi e tutto quello in cui ci eravamo identificati.

Guarda il video di “Mille fiori”: https://youtu.be/ohvg7m0C-wE