Lunar Dump: fuori il nuovo EP “Lipo”

“Lipo” è il terzo EP dello space duo veronese dei Lunar Dump: il disco è disponibile online su tutte le piattaforme digitali

Fuori il nuovo EP del duo veronese dei Lunar Dump, tra sperimentazione, psichedelia ed elettronica dal retrogusto francese.

Il progetto nasce nel 2015 a seguito di una lunga esperienza maturata in sala prove, sui palchi e in studio di registrazione. L’affiatamento tra Zeno e Paolo, che fin da ragazzini suonano fianco a fianco, permette loro di poter spaziare tra più generi musicali mantenendo il sound sempre compatto e groovy. La musica dei Lunar Dump è principalmente strumentale ed è in continua evoluzione: dalle atmosfere shoegazeiane di “Orbital Decent”, EP d’esordio del 2017, ai ritmi danzerecci di “Lunar Lamp” (2019), per approdare al blend sonoro dell’ultimo “Lipo”.

“Lipo”, terzo EP dei Lunar Dump, è un trip musicale dove sperimentazione, psichedelia ed elettronica dal retrogusto francese si mescolano e si confondono in un vortice di riff istintivi di chitarra e synth su cui, man mano, si stratificano gli altri strumenti fino a dar vita ai brani completi. Coordinate di riferimento: Air, Diiv, Die Verboten, Can, Froth, Laurie Spiegel, ma è il nome stesso dell’EP – acronimo dei generi musicali dei quattro brani contenuti – a far da mappa: “L” come linear wave, “i” come indie groove, “p” come psychedelic pop, “o” come oniric trip.

“Lipo” è stato anticipato dal singolo “Waterfall”, uscito lo scorso 28 maggio e presentato con queste le parole della band: “un viaggio onirico ed una cascata vertiginosa di pensieri che affollano la mente. È sera e dalla metro sopraelevata di NYC guardo dal finestrino: paesaggi colorati, deserti, foreste, città, lo spazio. Vedo fuori e vedo me, luci spente, luci accese. Ciò che è fuori è riflesso in me. È ora di scendere, i pensieri se ne vanno… passo dopo passo, goccia dopo goccia.”