Gli Under the Snow tornano con “Follower”

È uscito “Follower”, ultimo singolo della band Under the Snow che consolida un percorso artistico in costante evoluzione. Il brano è concentrato sulla tematica dei social e di come questi impattano nella vita e nella psiche delle persone.

“Riuscire a trovare persone con interessi comuni, oppure la sensazione di alienazione, sono soltanto alcune delle molteplici facce della medaglia”

Unito a queste considerazioni è centrale il tema della distanza: non quella fisica, ma quella creata dal mondo digitale che si sostituisce al faccia a faccia. Il videoclip che accompagna “Follower” è stato realizzato da Dalila Dalilù Ceccarelli, qui le emozioni filtrate dai social vengono rappresentate da diverse maschere, presenti in tutta la scenografia: queste si dimostreranno incapaci nel far passare la complessità dell’animo umano. L’alienazione è simboleggiata da gabbie senza sbarre e dalla solitudine di una coppia incapace di staccarsi dallo smartphone persino in un momento di intimità.

Gli Under the Snow nascono da una sincera amicizia e una comune passione per la musica. Sono attivi dal 2014, con la lineup attuale che vede Alessandro “The Joe” alla voce, Edward Bowen al basso, Davide Calloni alla chitarra, Randhall Ghisi alla batteria e Randy De La Cruz al pianoforte.

Iniziano a registrare e fare live praticamente da subito, pubblicando nel 2018 il loro EP d’esordio “Love, Hate, Obsession”, accompagnato dal singolo “Amazing Sun” e dalla cover di “Heroes” di David Bowie, con quest’ultima che ottiene l’approvazione ed i complimenti della famiglia del compianto artista.

La pandemia non ferma la band, che torna in studio e pubblica, nel 2021, “Breath Session”, secondo lavoro che simboleggia un ultimo momento per prendere fiato prima di rituffarsi nella composizione. Qui emergono sonorità più mature, che spaziano dall’elettronica al rock alternativo. Con una rinnovata consapevolezza, la band pubblica il singolo “Follower”, canzone ricca di melodie e singificati.