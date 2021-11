Dahel su YouTube con il videoclip di “Love Nepo”

Dahel (feat. Sgribaz e Praci) torna con “Love Nepo”: disponibile su YouTube il nuovo videoclip dell’artista sardo

Già disponibile su tutte le piattaforme digitali dallo scorso venerdì 5 novembre per Nepode Entertainment (distr. Believe), esce su YouTube il videoclip ufficiale di Love Nepo, il nuovo singolo di DAHEL, alias di Daniele Congiu, artista classe ‘96 originario di Nuoro. Il brano è la seconda anticipazione del prossimo progetto in studio di Dahel dopo il singolo Oggi no, e ospita sulla strumentale le voci di Sgribaz e Praci (altri due astri nascenti della scena sarda).

“Love Nepo, come tutte le tracce presenti nel mio album, racconta un parte molto importante della mia vita: amare chi davvero c’è sempre stato. “Nepo” nella mia città è il termine che si usa per dire fratello, così nella strofa ricreo un discorso tra me e uno dei miei migliori amici, dove spiego a chi ascolta che, qualsiasi cosa accada ad un amico, mi vedrà al suo fianco per aiutarlo”, dichiara Dahel.

In Love Nepo, Dahel rappresenta al massimo il suo stile con un flow originale, in cui la sua particolare dizione scivola sul sound drill della strumentale prodotta da EMDI e Enomoney. Il testo rappresenta un mix di rabbia e voglia di rivalsa, che si mescola al bisogno di amore e fratellanza, racchiusa nel sostegno degli amici. Le strofe di Sgribaz e Praci arricchiscono il tutto, dando al dialogo un senso di forte intesa.

Il videoclip, prodotto da Nepode Entertainment con la regia di Nicola Picciau, ricrea l’atmosfera perfetta: il primo microfono, le strofe registrate con gli amici, la vita quotidiana seduti sui muretti della propria città e le chiacchiere, che accompagnano tante giornate in cui nascono i legami più belli e forti, da portare con sé per tutta la vita.