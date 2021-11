“Circolo vizioso” di Inghy ha anche un videoclip

Disponibile anche su YouTube il videoclip di “Circolo vizioso”, l’ultimo singolo di Inghy, pubblicato sugli store digitali per Visory Indie (distr. Believe)

Dopo l’anteprima su Rockon è disponibile anche su YouTube il videoclip di Circolo vizioso, l’ultimo singolo di Inghy, pubblicato per Visory Indie (distr. Believe). Circolo vizioso è un pezzo dalle sonorità delicate ed avvolgenti con cui l’artista ci racconta la sua esperienza con un amore tossico e distruttivo, un brano per incoraggiare i suoi ascoltatori a rimettere insieme i cocci della propria vita e andare avanti a testa alta. La produzione del brano è stata realizzata con la collaborazione di rebtheprod e Sala, mentre il videoclip è stato firmato da Alessandra Fregale.

Circolo vizioso è nata qualche anno fa. Come quasi tutte le mie canzoni, è nata come uno sfogo. Il brano è facilmente comprensibile, parla di un amore tossico e a senso unico. Questo tipo di amore, difficilmente ci rende lucidi, ci porta a fare cose che vanno contro noi stessi, a calpestare tutta la nostra dignità. È difficile arrendersi, perchè ogni piccolo gesto ci fa sperare e pensare che forse non siamo così tanto stupidi, invece sono menzogne. Io ho raccontato la mia storia, ho raccontato di come insistevo per qualcosa che non potevo avere con la stessa testardaggine che mi caratterizzava da bambina. Quando poi tocchiamo il fondo, se ci vogliamo bene, dobbiamo fare qualcosa per risalire. Si guarisce sempre dagli amori tossici. Io ho scritto questa canzone nello stesso momento in cui ho deciso di risalire, di “guarire”. L’ho scritta nel momento in cui ho levato i veli dagli occhi ed ho capito che la mia serenità non poteva essere compromessa da una persona. Però quest’amore tossico mi ha insegnato tante cose, e la prima promessa che mi sono fatta è stata: “mai più mi lascerò trascinare in basso”. Voglio dire a tutte le persone che non si sentono abbastanza, che hanno fatto di un amore la propria debolezza in maniera negativa, che stanno ostacolando la propria serenità che sta tutto nelle vostre mani. Ci vuole tempo, bisogna sbatterci la testa , ma tornare a respirare dopo un’esperienza come questa, posso assicurare che è bellissimo (Inghy)

BIO:

Inghy, nome d’arte di Claudia Inghingoli, è una cantautrice romana, classe 96. Coltiva la sua passione per la musica fin da piccolissima, iniziando a studiare canto a 11 anni. A 19 continua la sua formazione presso il Saint Louis College of Music, dove attualmente frequenta il corso di songwriting. Fa parte della scuola d’arte Matemù, con la quale ha avuto la possibilità di esibirsi live in varie occasioni e partecipare allo spettacolo Bestiaccia, in scena all’Angelo Mai nel 2019.

Partecipa al progetto di Matemù, con la Matemusik band and crew, partecipando al loro primo singolo Come te, uscito nell’estate del 2021. Ha partecipato a vari contest musicali, come quello dell’ Honiro Label rientrando tra i primi 16 partecipanti su 400. A maggio 2021 è stata selezionata per partecipare al Fortuna Music Award. Porta il suo repertorio di brani inediti in giro nei vari locali della Capitale fino a pubblicare il suo primo singolo Con me nel dicembre 2020. Ad inizio 2021 firma per la sezione Indie di Visory Records e pubblica il suo secondo singolo Tra mente e cuore a Giugno 2021. Attualmente continua a lavorare ai suoi brani. Circolo vizioso è il suo ultimo singolo.