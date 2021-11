“Canto Continuo” è il nuovo EP di Anna Cuomo

Il nuovo album di Anna Cuomo rilasciato sui principali digital store è un disco autoprodotto che contiene 4 brani scritti, composti e arrangiati da Luciano Cricelli

L’EP “Canto Continuo”di Anna Cuomo rilasciato sui principali digital store è un disco autoprodotto che contiene 4 brani scritti, composti e arrangiati da Luciano Cricelli. Il lavoro è parte di un progetto più ampio che sarà pubblicato prossimamente contenente altri brani sempre prodotto da Luciano Cricelli.

Biografia Anna Cuomo

Ha iniziato in piano bar negli anni 80 e continuato come band leader negli anni 90/2000. Negli anni 90, 2 volte in finale al Premio Recanati (oggi Musicultura). Primo premio con il brano La sete in un concorso regionale negli anni 90. Finalista Premio Bianca D’Aponte VIII ed. e presente nella relativa compilation Sono un’isola 2012. Corista di Fred Bongusto, Rosanna Fratello, Gigi D’Alessio, Alan Sorrenti, Gianni Nazzaro, ha lavorato sulle navi da crociera. Ha collaborato con vari musicisti nei loro progetti come cantante ed autrice in Italia, Svizzera e Giappone. Ha autoprodotto un CD di canzoni napoletane in chiave jazz (Naples Sweet Naples) ed un CD di brani di sua composizione (Vanilla). Ha vissuto a Londra per 8 anni e per un anno a Rio de Janeiro. Diplomata in Teatro comico all’Accademia del Comico di Milano, studia batteria. Nel suo ultimo lavoro, l’EP Canto continuo, ha interpretato le canzoni di un cantautore italo-brasiliano, Luciano Cricelli. Inoltre, ha cantato “Se ami me” in duetto con Fadi Nasr, autore del brano vincitore del Premio Acume 2021.

Note dell’autore:

Anna ha saputo dare voce con grande sensibilità e precisione ai sentimenti espressi nelle canzoni. I temi cari a entrambi sono interpretazioni di quei momenti in cui gli amori stanno per accadere o tutto è già accaduto e non torneranno mai più.

Link Spotify

https://open.spotify.com/album/2ddWQl7OE5B1SIVRHwY6nS