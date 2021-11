Assoutenti promuove la 4° edizione di Expo Consumatori

La 4° edizione di EXPO Consumatori 4.0 si svolgerà attraverso iniziative in presenza e “virtuali” dal 15 al 17 dicembre 2021 all’ Università Niccolò Cusano Campus di Roma

Quest’anno, dopo il fermo dovuto alla pandemia globale COVID19, riprende in presenza la grande kermesse dedicata ai consumatori.

La 4° edizione di EXPO Consumatori 4.0 sarà un’edizione ibrida: realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza da Covid -19 dettate dal Governo si svolgerà attraverso iniziative in presenza e “virtuali” dal 15 al 17 dicembre 2021 all’ Università Niccolò Cusano Campus di Roma.

“Il tema della “crescita felice”, conduttore delle altre precedenti edizioni, sarà focalizzato su diversi aspetti della crescita, intesa come sviluppo continuo di nuove tecnologie che rivoluzionano e rivoluzioneranno sempre di più la vita, la quotidianità ed il futuro di ognuno di noi, analizzando come il consumatore stia ricevendo questa innovazione, come si stia adattando ad essa e come possa essere artefice di questo cambiamento attraverso il suo modo di comunicare, lavorare, fare acquisti e divertirsi” : con queste parole Furio Truzzi, Presidente di Assoutenti, presenta la nuova edizione di Expo Consumatori 4.0.

“Si tratta di tematiche di grande attualità e di forte impatto sulla vita dei consumatori. Sarà un’occasione per mettere a fuoco diversi aspetti della crescita sempre più caratterizzata da innovazione tecnologica e influenzata dall’esigenza della transizione ecologica” – ha dichiarato il Magnifico Rettore Università Niccolò Cusano.

Nata nel 2018 da un’idea di Assoutenti, EXPO Consumatori 4.0 è l’unico evento italiano dedicato ai temi del consumo sostenibile e al ruolo del consumatore nella società, in una prospettiva di crescita felice.

L’evento EXPO Consumatori si articolerà in tre giornate ognuna delle quali sarà dedicata ad uno specifico tema (FUTURO, CIRCOLARE e DIGITALE) e offrirà l’occasione di mostrare le eccellenze orientate ad una crescita felice attraverso speech, tavole rotonde, seminari, webinar, dirette social e testimonial.

Si riuniranno nell’ambito dello stesso evento i consumatori, le istituzioni, le authority, le imprese e gli esperti consumeristi.

