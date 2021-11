“Ancorami” è il nuovo singolo di Androman

Disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme di streaming “ANCORAMI”, il nuovo singolo di ANDROMAN

Il nuovo singolo del cantautore e produttore Androman, “Ancorami”, in uscita su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, parla dell’esperienza personale dell’artista, diviso tra le due metà del suo ego, costruttiva e distruttiva. Un viaggio alla scoperta di sé e del proprio potenziale, anche nei momenti più bui.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Per “Ancorami”, nel momento della stesura e composizione, ho deciso di guardarmi dentro e scovare nel mio ego. Il resto viene da sé, la mia ispirazione parte anche da piccole cose che apparentemente sembrano semplici. Nel brano parlo di me, del rapporto spesso scontroso che ho con questo mio ego, cioè quella parte dell’io accattivante che prende il sopravvento magari nei momenti più duri, mostrando grande coraggio e voglia di emergere. Lo stesso ego che mi ha portato a fare errori, questa volta mi ha ispirato a comporre un brano techno-rock che sono molto felice di presentare al pubblico. Buon ascolto».

Il video di “Ancorami” evidenzia le due metà dell’artista, entrambe reciprocamente alla ricerca dell’altra. Due situazioni diverse vissute in parallelo dalla stessa persona, due stati d’animo, due modi di reagire, due modi di affrontare la vita. Due modalità complementari fatte per completarsi ma che, al tempo stesso, cercano di eliminarsi a vicenda. Le nostre cattive attitudini delle volte sono le stesse che ci confermano e aiutano o svantaggiano nella quotidianità.

Guarda “Ancorami” su YouTube

Biografia

Androman inaugura il suo percorso nel mondo della musica come dj dall’età di 14 anni, suonando per alcuni anni in discoteche, club e feste private. Sin da subito si dedica a produzioni di genere musicale EDM, per poi sviluppare basi più composte per voci e strumenti. Dopo aver collaborato con alcuni artisti emergenti,comincia ad arrangiare melodie e scrivere testi per sé stesso, arrivando alla pubblicazione di singoliindipendenti, collaborando anche con musicisti di livello. Di ogni pezzo ne cura però sempre personalmente e con particolarità gli arrangiamenti ed i riff di chitarra e le linee melodiche di pianoforte e violini. Ad oggi cantautore e produttore, Androman ha ancora molto da dirci, con i suoi testi e la sua musica. Il suo nuovo singolo, “Ancorami”, è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica dal 12 novembre 2021.