Twain Centro di Produzione Danza cerca 3 figure

Twain Centro di Produzione Danza Regionale e Centro di Residenza Nazionale cerca 3 figure professionali: come partecipare

Twain Centro di Produzione Danza Regionale e Centro di Residenza Nazionale, cerca nuovi interpreti uomini e donne per inserimento in compagnia (produzioni in repertorio e nuove produzioni), primo periodo di lavoro 10/20 Febbraio 2022, in via di definizione gli altri impegni del 2022.

Nello specifico si ricercano 3 figure professionali: una danzatrice contemporanea, un danzatore contemporaneo, un attore con attitudine al movimento.

Gli interpreti saranno inseriti nella cast artistico del Centro di Produzione e lavoreranno con diversi autori per le rispettive produzioni per il 2022 Juliette e Romanza di Loredana Parrella, Silenzio di Diego Sinniger De Salas, “nuovo progetto 22/23” di AnonimaTeatri (A.Memetaj e Y.Petrillo).

Si richiede:

Danzatore e Danzatrice: conoscenza della tecnica classica, ottima conoscenza delle tecniche contemporanee, padronanza delle tecniche d’improvvisazione, disposizione al lavoro con il testo, disposizione al lavoro di gruppo.

Attore: comprovata esperienza lavorativa di almeno 2 anni, conoscenza del metodo per azioni, capacità vocali, padronanza delle tecniche di improvvisazione, conoscenza di tecniche base del movimento e eventuali conoscenze di altre pratiche fisiche e/o sportive.

Per candidarsi è necessario inviare entro il 5 Dicembre 2021 una mail specificando nell’oggetto la figura per cui ci si intende candidare (danzatore, danzatrice, attore) a [email protected] allegando:

Cv, ed un link ad video di max 3 minuti del proprio lavoro fisico (se danzatore/danzatrice), allegando Cv, showreel o link video di spettacoli precedenti (se attore).

Le audizioni su invito, si terranno nell’arco di 3 giorni il 7-8-9 Gennaio 2022 presso il Supercinema di Tuscania (Vt).Per info scrivere a [email protected] o contattare il num.3382051200

Tutte le informazioni su: https://cietwain.com/call-audition-twain-2022/

English Version

Twain Regional Production Dance Centre and National Residency Centre, is looking for artists (M/F) to integrate the company (repertory and upcoming projects). The first period of rehearsal will take place from the 10 to the 20 of febrary 2022.

We are looking for 3 performers:

one female contemporary dancer, one male contemporary dancer and one actor with knowledge of movement.

Performers will be integrated on the shows of Twain and will work with different authors.

Juliette and Romanza of Loredana Parrella (2022), Silenzio of Diego Sinninger De Salas (2022) and the new project for 2022/2023 of AnonimaTeatri (A.Memetaj and Y.Petrillo)

We are looking for dancer with :

Good ballet technique and exceptional knowledge in contemporary techniche, strong improvisation technique, ability to work with text and voice and the desire to work in a group.

We are looking for an actor with :

At least 2 years of professional experience, knowledge of the italian language (capability to play in italian), knowledge of the work with action, vocal abilities, skills in improvisation technique, comfortable with movement, knowledge in other body and physical technique is valued but not essential.

To apply :

Specify if you apply as a dancer or an actor in the object of the mail (M/F dancer or actor) to

[email protected] with :

-CV

– Showreel or video link of past show or sequences in studio (max 4 min)

The audition will take place from the 7 to the 9 of January 2022 in Tuscania (VT) at the Supercinema.

For further information please write to [email protected] or contact 3382051200

www.cietwain.com

www.anonimateatri.com