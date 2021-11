“Rondine” è il nuovo singolo di Paul Giorgi

Fuori sulle piattaforme streaming un nuovo singolo dal titolo “Rondine” del progetto lo-fi che porta la firma de Le Siepi Dischi, in distribuzione Believe

Paul Giorgi condivide quindi un nuovo capitolo che ci immerge ancora una volta nella giungla a bassa fedeltà che si contamina di indie-rock, in attesa di un disco di prossima uscita.

“Rondine l’ho scritta che ero al piano all’inizio del 2020. Era un periodo in cui ero spesso solo in studio, chiuso in me. Ho pensato ad alcune cose che mi erano successe, a questa solitudine che mi stava un po’ tirando giù. Qualche sera prima ero stato al Mc Donald’s. Non amo le grandi distribuzioni di cibo. Preferisco sempre trovare un po’ di casa in ogni posto in cui vado.”

BIO:

Paul Giorgi nasce il 19 maggio del 1995 ad Ascoli Piceno nelle Marche.

Inizia a fare musica all’età di 5 anni. Esce dalle superiori e, nonostante la passione per la musica, si iscrive a ingegneria. Nel frattempo, però, si diploma anche in chitarra con la Music Academy e un giorno si imbatte per caso in un concorso musicale nel quale vince una borso di studio per autori al Cet di Mogol. Nel mentre, la carriera universitaria va male e la lascia per dedicarsi completamente alla musica nel duplice ruolo di cantautore e produttore per altri artisti della sua città. Nel 2020, rimasto a casa il più del suo tempo per un virus diffuso su scala globale, scrive e registra un album “animalesco” che verrà seguito dall’ennesima etichetta indipendente e che vedrà la luce nel corso di quest’anno.