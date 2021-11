Psoriasi: pubblicati nuovi dati su guselkumab

Psoriasi, la qualità di vita migliora a lungo con guselkumab: lo dimostrano i nuovi risultati di un’analisi a 3 anni

Nei pazienti con psoriasi da moderata a grave, la terapia con l’anticorpo monoclonale guselkumab ha comportato un miglioramento della qualità di vita che si è mantenuto per almeno 3 anni. È quanto emerge da una analisi del trial VOYAGE 1 presentata al congresso European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) 2021.

Comprendere la relazione tra risultati clinici e qualità della vita nei pazienti con psoriasi da moderata a grave può migliorare la pratica clinica, hanno premesso gli autori.

Lo studio di fase III VOYAGE 1 ha seguito pazienti con psoriasi da moderata a grave durante 5 anni di trattamento con guselkumab, nei quali il farmaco si è dimostrato superiore ad adalimumab nel migliorare i punteggi PASI (Psoriasis Area and Severity Index) e/o DLQI (Dermatology Life Quality Index) alle settimane 16, 24 e 48.

L’analisi presentata al congresso ha valutato i 10 parametri del DLQI e le caratteristiche dei pazienti trattati con guselkumab che, nel corso di 5 anni, hanno raggiunto una clearance cutanea completa (PASI=0) per ≥156 settimane consecutive.

«Per questa analisi, abbiamo esaminato un sottogruppo di pazienti che hanno ricevuto il trattamento guselkumab dalla settimana 0 e hanno mantenuto un punteggio PASI pari a 0 per ≥156 settimane consecutive, un valore raggiunto in momenti diversi durante lo studio» hanno scritto gli autori. «In questa sottopopolazione di pazienti abbiamo valutato i dati demografici di base, le caratteristiche cliniche e l’evoluzione dei punteggi DLQI, compresi quelli delle sottoscale DLQI».

La maggior parte dei pazienti era di sesso maschile (74,0%), sovrappeso o obeso (76,7%) e di età inferiore a 45 anni (53,4%). L’età media di insorgenza della malattia era di 26,3 anni e la durata media era di 18,1 anni. Il punteggio PASI medio al basale era 21,1 e il punteggio DLQI medio al basale era 13,5.

Migliore qualità di vita che si mantiene nel tempo

Un totale del 22,2% (73/329) dei pazienti che hanno ricevuto il trattamento con guselkumab dalla settimana 0 ha mantenuto PASI=0 a tutte le visite per ≥156 settimane consecutive.

L’evoluzione dei punteggi DLQI nel tempo ha seguito lo stesso schema dei punteggi PASI, con un netto miglioramento fino alla settimana 16, dopodiché il miglioramento della qualità di vita correlata alla psoriasi dei pazienti è stato mantenuto fino al completamento dello studio.

Il 78,1% dei pazienti che hanno mantenuto un punteggio PASI=0 per almeno 156 settimane ha raggiunto inizialmente questa condizione entro 48 settimane dall’inizio del trattamento con guselkumab e il 98,6% entro 76 settimane.

Nei soggetti che hanno mantenuto PASI=0 per ≥156 settimane, l’82,2% aveva un punteggio DLQI di 0/1 alla settimana 48, il 87,5% alla settimana 76 e il 91,8% alla settimana 204.

Le sei principali sottoscale DLQI, che riassumono i 10 domini della valutazione, ovvero “Sintomi e sensazioni”, “Attività quotidiane”, “Tempo libero”, “Relazioni personali”, “Trattamento” e “Lavoro o scuola” sono tutte migliorate dopo il trattamento con l’anticorpo monoclonale, rispecchiando il miglioramento dei punteggi PASI. Una quantità minima del punteggio DLQI residuo è stata attribuita alla sottoscala “Sintomi e sensazioni”.

«Dei pazienti che hanno iniziato il trattamento con guselkumab alla settimana 0, il 22,2% ha mantenuto una completa clearance cutanea (PASI=0) per almeno 3 anni consecutivi. Nei pazienti con clearance cutanea prolungata, la risposta DLQI rispecchiava il miglioramento PASI con l’87,5% dei pazienti che riportava un punteggio DLQI di 0 o 1 dopo 76 settimane di trattamento» hanno concluso gli autori. «Nel complesso il farmaco ha migliorato sia i punteggi clinici che quelli relativi alla qualità di vita ed entrambi si sono mantenuti nel tempo».

Bibliografia

Puig L et al. Quality of Life Evolution in Patients with Moderate-to-Severe Psoriasis Maintaining Complete Skin Clearance for 3 Years with Guselkumab Treatment. Presented at the 30th European Academy of Dermatology and Venereology Congress, 29 September–2 October 2021, EADV Virtual Congress.