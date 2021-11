Morgan e Andy in concerto agli Uffizi

Dall’Auditorium Vasari in diretta Facebook la performance live di Morgan e Andy per la donazione agli Uffizi dell’autoritratto di Marco Lodola

Donazione d’autoritratto d’artista con concerto live agli Uffizi. La cerimonia-performance andrà “in scena” martedì prossimo, 23 novembre, nell’Auditorium Vasari della celebre Galleria a partire dalle 11: l’artista Marco Lodola, creatore del presepe pop con i grandi della musica leggera che ha illuminato il museo nelle passate feste natalizie, consegnerà il suo autoritratto al direttore Eike Schmidt, nell’ambito di una cerimonia che avrà al suo centro l’esibizione musicale degli ex Bluvertigo Morgan e Andy. Non solo: Gigliola Cinquetti (la cui effigie, nel presepe luminoso, rappresentava la Madonna) sarà ospite d’onore dell’evento, durante il quale interverrà, tra gli altri, il critico Vittorio Sgarbi. Durante l’iniziativa, che sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook delle Gallerie, verrà presentato anche il catalogo dell’installazione natalizia di Lodola, ‘Stelle delle Genti’.